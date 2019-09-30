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即市新聞

30/09/2019 13:37

港股午後初段升幅擴大，最新漲１５９點報２６１１４

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地公布９月製造業ＰＭＩ為４９﹒８％，比上月回升０﹒３
個百分點，並好過市場預期。而財新中國製造業ＰＭＩ更錄得５１﹒４，連續三個月回升，顯示
製造業景氣持續改善。港股午後升幅擴大，一度高見２６１６１，最新報２６１１４，升１５９
點或升０﹒６１％，主板成交４２１﹒５７億元。早市收升１３４點。
　　國企指數新報１０２１９，升０﹒６９％或升７０點。
　　Ａ股長假期前回吐，上證綜合指數新報２９３１，跌不足１點，成交９２８﹒７０億元人民
幣。深證成分指數報９５４２，跌６點或跌０﹒０７％，成交１４２３﹒５０億元人民幣。
　　本港重磅股方面，港交所（００３８８）炒高１﹒８５％，報２３１元，市場預期有更多中
概股在港上市；匯豐控股（００００５）升０﹒５８％，報６０﹒２５元；騰訊（００７００）
升０﹒４９％，報３３１元；中移動（００９４１）升１﹒９５％，報６５﹒２５元；友邦保險
（０１２９９）跌０﹒２７％，報７３﹒８元；建行（００９３９）升１﹒０１％，報５﹒９８
元；工行（０１３９８）升１﹒５４％，報５﹒２７元；國壽（０２６２８）跌０﹒２２％，報
１８﹒０８元；平保（０２３１８）升０﹒４４５％，報９０﹒２５元。
　　百威亞太（０１８７６）首掛牌受追捧，新報２８﹒３元，比上市價２７元高出
４﹒８１％。（ｅｃ）

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