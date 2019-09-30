港股低開１１０點報２５８４４點，國指跌５９點

《經濟通通訊社３０日專訊》中美兩國紛爭從貿易戰延伸至股票市場，外地傳媒報道指美國

有意將中資公司赴美上市之申請收緊，並考慮將中概股除牌，上周五（２７日）阿里巴巴隨即瀉

逾半成。亞洲股市今早普遍低開低走，日經跌８２點，首爾指數跌７點。港股方面低開

１１０點，其中澳門酒店房價下挫，濠賭股首當其衝，金沙（０１９２８）低開１﹒７％；於美

國上市的中概科技股面臨除牌危機，騰訊（００７００）亦跟隨低開逾１﹒６％。

恆生指數開報２５８４４點，跌１１０點或跌０﹒４２％，主板成交２５﹒７６億元。國企

指數報１００８９點，跌５９點或跌０﹒５８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１７％，報５９﹒８元；港交所（００３８８

）升０﹒０９％，報２２７元；騰訊（００７００）跌１﹒６４％，報３２４元；中移動（００

９４１）升０﹒７％，報６４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２７％，報７３﹒８元

。

恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３４﹒８５元 跌１﹒６９％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒００元 跌１﹒６８％

騰訊控股（００７００） ３２４﹒００元 跌１﹒６４％

舜宇光學（０２３８２） １１２﹒７０元 跌１﹒４９％

太古Ａ （０００１９） ７１﹒３５元 跌１﹒４５％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒８５元 跌１﹒３９％

中海油 （００８８３） １１﹒８０元 跌１﹒３４％

長實集團（０１１１３） ５２﹒５０元 跌１﹒３２％

申洲國際（０２３１３） １０１﹒４０元 跌１﹒２７％

中海外 （００６８８） ２４﹒２５元 跌１﹒２２％

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（ｕｌ）

