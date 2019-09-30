《盤後部署》黃金周欠北水流入，港股料維持窄幅上落

《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數上周五（２７日）全線下跌，港股今早低開

１１０點報２５８４４點，之後跌幅一度擴大至１６８點見２５７８６點。其後，內地公布９月

製造業ＰＭＩ為４９﹒８％，比上月回升０﹒３個百分點，勝市場預期。而財新中國製造業ＰＭ

Ｉ更錄得５１﹒４，連續三個月回升，顯示製造業景氣持續改善。港股逐步收復失地，並由跌轉

升，重上兩萬六關口，一度高見２６１６１漲２０６點，最終收報２６０９２點，升１３７點或

０﹒５３％，主板成交７３２﹒９６億元升４﹒２％。國企指數報１０２００，升５２點或

０﹒５１％。

內地Ａ股向下，上證綜合指數報２９０５點，跌２６點或０﹒９２％。深證成分指數報

９４４６點，跌１０２點或１﹒０８％。兩市合共成交近３５２５億元人幣。



＊英國若如期脫歐，商界憂慮將增加＊



英國首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）強調將兌現競選諾言，即使無法與歐盟達

成「脫歐」協議，亦會帶領英國如期在１０月３１日脫離歐盟。外界本來憧憬英國或會延期「脫

歐」過渡期至２０２２年，不過由於首相表現強硬，使外界憂慮急升。有一項調查便顯示，英國

５６７間來自製造業、服務業與批發企業對未來三個月業務看法展望指數，創下近八年以來最低

。ＣＢＩ首席經濟師Ｒａｉｎ Ｎｅｗｔｏｎ－Ｓｍｉｔｈ解釋，由於英國與歐盟仍未落實新脫

歐協議，令企業感到困擾及產生負面情緒。

英國若在協議未完成時「硬脫歐」，或會導致鄰近歐元地區亦受到動盪。歐洲央行行長德拉

吉接受英國《金融時報》採訪時便表示，利率、資產購買、前瞻性指引等所有工具都可以因應全

球經濟環境而作出調整。因此，央行已預備好或會因英國「脫歐」而作一進�鬆措施。

可以預期，英國「脫歐」的消息，將成為十月份金融市場最關注焦點之一，在在影響各

方面的資金流向。



＊Ａ股休市港股偏靜，手遊股或熱炒＊



滬深股市明日（１日）起休市，至下周二（８日）復市，料周三（２日）港股成交亦會減少

，市場偏清靜。恆指保歷加通道底部雖然持續回升，不過頂部卻一直向下移，意味港股下跌空間

暫不大，但亦難以向上突破。因此，預料港股會維持窄幅上落，支持位在二萬六關口附近。

另外，雖然黃金周少了北水流入，但投資者仍可留意個別板塊，如手遊股。因每逢內地有長

假期，除了外出旅遊，民眾亦多了玩遊戲的時間，因此除了與旅遊相關股份獲捧之外，預料手遊

股亦可能會有反彈，投資者可在周三考慮入市，並在黃金周結束前沽貨。（ｊｔ）

