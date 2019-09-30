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30/09/2019 08:18

《外地經濟》傳納斯達克對中國小型企業上市加強限制

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述據監管文件以及投行人士報道，美國納斯達克正在
加強對中國小型企業ＩＰＯ的限制並放慢審批進程，因愈來愈多的此類公司最終在ＩＰＯ中所籌
得的資金多數來自中國，而非美國投資者。
　　大多數中國小型企業在美國上市後股票交投淡靜，因這些股票多數由內部人士持有，缺乏流
動性令許多機構投資者失去興趣。
　　上周五有傳白宮考慮將在美上市的中國公司除牌，其後美國財政部官員稱，目前未考慮阻止
中國公司在美國上市。接近納斯達克的消息人士表示，今次修改上市規則與白宮無關。（ｍｎ）

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