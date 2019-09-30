《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述消息人士報道，英國政府計劃在下周保守黨會議之
後提出詳細建議，以打破與歐盟的脫歐僵局。
英國首相約翰遜表示，政府將在守法律下，有信心能帶領英國如期在１０月３１日脫歐。
歐盟官員私下承認，在１０月２日結束的保守黨成員會議之前，談判不太可能進行。據悉英
國政府準備在歐盟領導人於１０月１７日至１８日在布魯塞爾舉行領導人峰會之前，及時將該提
案送交以便讓其他歐盟政府進行審查。（ｍｎ）
30/09/2019 10:01
【脫歐之後】傳約翰遜可能最早在下周公布新脫歐協議
《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述消息人士報道，英國政府計劃在下周保守黨會議之
後提出詳細建議，以打破與歐盟的脫歐僵局。
英國首相約翰遜表示，政府將在守法律下，有信心能帶領英國如期在１０月３１日脫歐。
歐盟官員私下承認，在１０月２日結束的保守黨成員會議之前，談判不太可能進行。據悉英
國政府準備在歐盟領導人於１０月１７日至１８日在布魯塞爾舉行領導人峰會之前，及時將該提
案送交以便讓其他歐盟政府進行審查。（ｍｎ）
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