【脫歐之後】傳約翰遜可能最早在下周公布新脫歐協議

《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述消息人士報道，英國政府計劃在下周保守黨會議之

後提出詳細建議，以打破與歐盟的脫歐僵局。

英國首相約翰遜表示，政府將在守法律下，有信心能帶領英國如期在１０月３１日脫歐。

歐盟官員私下承認，在１０月２日結束的保守黨成員會議之前，談判不太可能進行。據悉英

國政府準備在歐盟領導人於１０月１７日至１８日在布魯塞爾舉行領導人峰會之前，及時將該提

案送交以便讓其他歐盟政府進行審查。（ｍｎ）

