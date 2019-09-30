【油市博奕】沙特警告與伊朗開戰會拖垮全球經濟，冀政治手段解決

《經濟通通訊社３０日專訊》沙特阿拉伯王儲穆罕默德警告，與伊朗開戰有可能會令全球經

濟崩潰，傾向採取和平及政治手段解決事件。此前美國、歐洲及沙特皆認為伊朗應為沙特石油設

施被襲擊負責，但伊朗政府予以否認。

王儲穆罕默德稱，如果發生軍事衝突，原油價格可能飆升至難以想像的高位，因該區佔全

球能源供應的３０％。

他呼籲全球應採取堅定有力的措施來制止伊朗，以避免局勢進一步升級以及威脅到全球利益

。穆罕默德還稱，美國總統特朗普應該與伊朗總統魯哈尼會面，就伊朗核計劃制定新協議。（ｍ

ｎ）

