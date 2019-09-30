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即市新聞

30/09/2019 17:53

【季結】港股九月回升３６７點，十月再度走弱機會大

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣、徐曉瑩、盧逸文３０日報道》港股８月份急跌２０５３點，９
月份先升後跌並創十連陰，中美貿易戰形勢未明延續，本港示威活動對經濟的影響慢慢浮現，港
股月內仍回升３６７點，二萬七關、十天線、廿天線、五十天線得而復失。分析師坦言，美聯儲
１０月底再減息機會微，市場預期本港施政報告未必能解決目前社會的核心問題，「十月股災」
或會再臨。
　　港股踏入９月首日中美正式互徵新一輪關稅，不過雙方落實在１０月初舉行經貿會面，貿易
戰氣氛緩和，加上本月４日收市後政府宣布正式撤回逃犯條例修訂議案，雖然港交所
（００３８８）翌日（５日）期貨交易系統故障，暫停所有衍生產品的交易，但全周亦升９６６
點，重上二萬六關口。港股及後一周延續升勢，中國副部長級別官員訪美，加上誤傳港府回應示
威者另一訴求，恆指於１１日抽升近五百點，雖然港交所併購倫交所的消息不被看好，但全周升
逾六百點，企穩二萬七關。
　
＊季挫２４５０點，九個月微升＊
　
　　港股月中由升轉跌，雖然聯儲局一如預期再度減息四分一厘，但沙特油產設施受襲油價急升
，穆迪下調本港評級展望，市場憂慮香港經濟出現負增長，拖累恆指失守二萬七關，雖然險守廿
天線，但全周瀉９１７點，結束兩周連升。本月最後一周，中方代表突然取消訪問美國，令外界
猜測中美關係惡化，加上美國民主黨對是否彈劾總統特朗普進行調查，環球股市氣氛受挫，恆指
失守二萬六，全周跌４８０點。不過，港股經歷十連陰之後反彈，於本月最後一日、國慶前夕反
彈１３７點，收復二萬六關口。
　　大市走勢轉弱，中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，港股第三季表現乏善足
陳，向下趨勢明顯，主要受中美兩國互加關稅而起，加上本地政治事件發酵，全球經濟放慢的憂
慮持續，以及企業盈利下跌。時富資產管理董事總經理姚浩然亦對《經濟通通訊社》表示，雖然
央行於第三季亦較傾向減息，或進行貨幣寬鬆政策，不過由於香港政局不明朗，本地經濟數據轉
差，港股表現失色，季內走勢反覆上落。
　　總結本月，恆指在２５４９８至２７３６６之間波動，累積升幅３６７點或１﹒４３％。第
三季累跌２４５０點或８﹒５９％。而今年首三季升２４６點或０﹒９５％。
　　國指整個月份在１００１８至１０７００間上落，累積升幅１１７點或１﹒１７％，第三季
累跌６８０點或６﹒２６％。而今年首三季升７６點或０﹒７５％。
　
＊聯儲局１０月底再減息機會微＊
　
　　美國聯儲局月底將進行議息會議，姚浩然認為美國個別數據並非太弱，如第二季經濟增長達
２％、消費者開支創近四年半來最高，故市埸現時傾向於不減息，維持息率不變的機會較大。不
過，他指出，由於現時全球經濟充斥不明朗因素，考慮到歐元區特別是德國經濟表現較差，仍會
增加減息機會。總結而言，他認為１０月減息機會不大，除非經濟數據非常差，方有機會再減息

　　溫鋼城持相同的看法，市場目前對１０月減息的憧憬不大，所以屆時若沒有減息對市場的衝
擊亦不大。不過目前回購利率仍然相當高，故市場反而期待聯儲局啟動小型的量化寬鬆。同時，
１０月不明朗因素仍多，如果股市表現變得較差，則可能增加對減息的預期，這對聯儲局議息造
成一定壓力。
　
＊施政報告未必能解決核心問題＊
　
　　香港特區行政長官林鄭月娥料於１０月中公布施政報告，姚浩然認為報告中提及收回農地的
可能性高，但對改善市場氣氛沒有太大幫助，因為這並不是核心的問題。香港政局要轉好需看政
府取態，如沒有回應又或推出紓緩民意的措施，以目前情況來看，示威活動應還會持續一段時間
。他又指，由於９月份股市部分升幅源於政府撤回修訂條例，因此政府未來如何回應示威者訴求
，會決定市埸走勢發展。
　　溫鋼城亦認為，房屋市場仍有剛性需求，房屋政策將是重點，故對地產板塊影響較大，但預
料繼續為樓市「加辣」的政策將不會再有。其次社會亦憧憬繼續有減稅等派糖措施，以及有關青
年發展的政策；零售業及旅遊業近月受社會事件拖累，業界亦期望有相關補助措施。
　
＊溫鋼城：本港十月股災或重臨＊
　
　　傳統港股１０月是股災月，溫鋼城認為目前有跡象顯示可能會發展股災，因為美股近月表現
「拉牛上樹」，估計獲利盤將湧現，而且標普５００指數成分股當中，仍然站穩５０天線之上的
公司正在減少，情況與１９８７年股災相似。他估計，自終極死亡交叉出現，港股已進入熊市，
因為今年８月低位２４８９９點及去年１０月低位２４５４０點，將很大機會在１０月跌穿；故
料港股在２４０００至２６６００點區間上落。如果未來第四季未能扭轉此走勢，預計港股下跌
幅度可達一成至一成半，故不排除跌至２３０００點水平。
　　不過，姚浩然認為，現時恆指市盈率估值不高，若有誘發性因素，容易令大市反彈。除非美
國經濟數據非常差，否則他認為恆指未來表現未必太差，只是欠上升動力。他預料，恆指下季短
中長支持位分別為２５７００點、２４９００點及２４５００點。他預料，１０月大市成交未必
很多，因為現時投資者不太集中於主流板塊交易，反而傾向購買一些非一線、業務能力高的股份
，因此未必能大大增加成交。他預測，１０月恆指將在２５３００至２７３００點區間上落。
　
＊姚浩然：傳統基金增現金比重＊
　
　　溫鋼城補充，最近大市反彈後資金有避險跡象，此前升幅較大的５Ｇ相關股、醫藥股及券商
亦陸續回吐，加上金價、美債及日圓均上升，暫未見有再跌的可能，利淡後市，故此認為，下月
基金部署會相對保守，以權重股為主，甚至增持現金。姚浩然亦稱，傳統基金部署中現金比重應
略為調高，而股份選擇會傾向與經濟敏感度不相關的個股。

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