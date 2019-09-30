【季結】十月部署宜穩中求勝，揸水泥股穩守，買手機設備股出擊

《經濟通通訊社記者余嘉欣、徐曉瑩、盧逸文３０日報道》港股１０月走弱似定局，但消息

面走向難以預測，故投資者宜同時作出進攻及防守的部署。分析師建議，在大市回調時應買入公

路股作收息；同時月內可借水泥價格變動炒作水泥股；晶片類手機設備股亦受惠手機出貨量，具

吸納價值。



＊水泥股月內料有炒作，公路股息率高宜買入＊



１０月港股或再走低，中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，水泥價格目前處

於高位，可部署買入水泥股作防守，但要留意水位不高。不過冬季為施工淡季，加上部分地區下

雪，影響水泥的需求。他估計，１０月水泥股仍可以有一輪上漲，但過後將進入整固階段。

他首薦行業龍頭華潤水泥（０１３１３），因為目前同板塊股份的股值相對低，加上龍頭股

一般較多人留意，持貨投資者可繼續持貨，如果未有貨者，可趁回落至７﹒５元再吸納，上望

８元，止蝕位７﹒３元。另外，海螺水泥（００９１４）正處於下降軌，建議在５０天線，即約

４５﹒８元部署，上望４８元，穿４５﹒３元應該止蝕。

不過，時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，基建股股息率、毛利率不

算高，其盈利能力需靠工程量推動，加上基建工程非無限量，故盈利只屬短暫性，表現未必能跑

贏大市。然而，他看好內地公路股，因為其股息率較高，業務相對穩定，屬防守及長線選擇，應

在大市回調時才買入，並以收息為主。他首薦深圳高速公路（００５４８），除了其息率較高外

，盈利增長亦不錯，另外有深圳概念的元素，因此可上望至１１元，止蝕價９﹒５元。



＊晶片類手機設備可吸納，中資電訊弱勢難改＊



雖然手機設備股近期累積升幅較多，但姚浩然表示，對其利潤增長比較有保留。他解釋，現

時有很多手機設備股主要製造鏡頭為主，但由於現時中端供應量比以往多，雖然手機公司造鏡頭

量或有增長，但若不是製造最高端，它們要維持利潤增長會有一定的難度。另外，部分手機設備

股現時估值亦不便宜，部分超過２０倍市盈率，當其業績成績不好，出貨量差亦會成關注問題而

左右其股價表現。因此，他認為手機設備股相對有風險。

不過，隨著手機的鏡頭數目增加，溫鋼城較推薦手機設備股中的舜宇光學（０２３８２），

再加上目前５Ｇ手機仍未普及，民眾換機的積極性不高，料舜宇最好的一刻仍未來臨。他補充，

明年隨著５Ｇ機更趨普及，加上９月有新機潮，料舜宇在明年下半年會再炒一輪，建議現時不適

宜高追，待其回落至１００元再吸納。隨著手機出貨量有機會上升，他建議可適當部署其他硬件

，如ＡＳＭ太平洋（００５２２）亦會受惠，但現時不宜高追，建議回落至９３元才買入，跌穿

９０元應止蝕。

溫鋼城亦認為鐵塔（００７８８）炒作熱潮已完結，再加上早前中聯通（００７６２）和中

電信（００７２８）合作發展５Ｇ網絡，以節省成本，間接令鐵塔少了一個客戶，因此鐵塔走勢

正在轉淡。他建議只宜趁回落至１﹒７５元吸納，阻力位料在１﹒９元。至於中移動

（００９４１）方面，他認為現時買入亦只是「雞肋」，短期只可以炒波動，上望６６元。姚浩

然亦不看好電訊股，因為政府提出「提速降費」，令內地電訊商的每用戶平均收入回軟，所以現

時不值得把資金投放在此板塊。

