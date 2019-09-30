【季結】表列１０月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列１０月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

１日 －國慶假期休市

１至７日 －滬深港通北向休市

２日 －匯控（００００５）、恆生（０００１１）公布

第三次股息

－零售銷售值 （９月）

７日 －重陽節假期休市

１６日 －立法會正式復會＊

－行政長官林鄭月娥公布施政報告＊

－保安局局長李家超宣布撤回《逃犯條例》條例草案＊

２２日 －綜合ＣＰＩ （三季）

３１日 －ＧＤＰ年率 （三季）



中國大陸



１－７日 －國慶假期休市，滬深港通南向休市

８日 －財新綜合ＰＭＩ及服務業ＰＭＩ （９月）

１０－１５日 －社會融資規模、新增人民幣貸款 （９月）

－Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２貨幣供給 （９月）

１５日 －ＣＰＩ年率、ＰＰＩ年率 （９月）

１８日 －ＧＤＰ年率 （三季）

－固定資產投資 （９月）

－工業生產指數 （９月）

－零售銷售指數 （９月）

２１日 －中國人民銀行利率決議

３１日 －官方製造業及非製造業ＰＭＩ （９月）



外圍

１日 －日本上調消費稅

－歐元區ＣＰＩ指數 （９月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值 （９月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值 （９月）

－美國ＩＳＭ製造業２數 （９月）

－美國營建支出月率 （８月）

２日 －美國ＡＤＰ就業人數變化 （９月）

３日 －歐元區綜合採購經理人指數 （９月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ終值 （９月）

－歐元區ＰＰＩ指數 （８月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ終值 （９月）

－美國耐用品訂單月率 （８月）

－美國ＩＳＭ非製造業指數 （９月）

－美國工廠訂單月率 （８月）

４日 －美國失業率 （９月）

－美國貿易帳 （８月）

７日 －英國Ｈａｌｉｆａｘ房價指數

８日 －美國ＰＰＩ月率 （９月）

１０日 －中美第十三輪中美經貿高級別磋商

－美國季調後ＣＰＩ月率 （９月）

１１日 －美國進口物價指數月率 （９月）

１４日 －歐元區工業生產指數 （８月）

－日本體育節休市

１５日 －美國對２５００億美元中國貨品關稅提升至３０％

１６日 －美國零售銷售月率 （９月）

－英國核心ＣＰＩ指數、ＣＰＩ指數 （９月）

－歐元區核心ＣＰＩ指數、ＣＰＩ指數 （９月）

１７日 －美國美聯儲褐皮書

－美國新屋開工總數 （９月）

－美國營建許可總數 （９月）

－英國核心零售銷售、零售銷售 （９月）

２２日 －美國成屋銷售總數 （９月）

－日本登基典禮日休市

２３日 －美國ＦＨＦＡ房價指數 （８月）

２４日 －美國耐用品訂單月率 （９月）

－美國新屋銷售總數 （９月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值 （１０月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值 （１０月）

－歐洲央行議息

－歐元區利率決議

２９至３０日 －聯儲局議息，香港時間１０月３１日凌晨公布結果

３０日 －美國ＧＤＰ （第三季）

－美國個人消費年率 （第三季）

－美國ＡＤＰ就業人數變化 （第三季）

３０至３１日 －日本央行議息

３１日 －歐元區失業率 （９月）

－歐元區經季調ＧＤＰ （第三季）

－英國脫離歐盟

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＊市場傳聞消息



（ａｌ、ｆｚ）

