《談國論企－黎偉成》傳白宮制法排華挑非軍事惡戰

《談國論企》由特朗普主導和單邊挑起的中美緊張關係日益全面惡化，新憂為彭博於

２０１９年９月２７日引述消息指白宮官員草擬限美企在華投資和要在美上市中企退市，即使納

斯達克即時回應「說不」，惟凡此皆對中美於１０月份在華盛頓舉行的第１３輪高級別經貿磋差

蒙上厚厚的陰影，很有可能演變美國全面排華和挑起非軍事惡戰之劣行，更使美對華貿戰引發世

界經濟衰退的同時，由美挑起的各方對抗加重，世局亂矣。



＊納斯達克對白宮擬硬要中概企退市說不＊



中美關係日趨緊張劣兄，惡因來自美方，最新者有（一）白宮官員據聞布特朗普授意底下，

正制訂兩項明顯是排華的政策，來自彭博的報道最惹人注目的是（Ｉ）白宮擬在美上市的中概股

硬除牌退市，而納斯達克在翌日的９月２８日迅作回應「美國資本市場的關鍵質質，是為所有符

合條件的企業，提供非歧視性的、公平的准入，這使我們能夠創造出一個有活力的市場，並為美

國投資者提供多元化的投資機會」，即使不是直接，也是呼之欲出的間接「說不」，因此一回應

最重要之處是所提供的准入是「非歧視性的、公平的」，只要企業符合條件就可以了，而白宮擬

對中概股「硬除牌」，肯定是屬於歧視性的和不公平之舉。

納斯達克對彭博報道的回應，予人深感是（ｉ）消息發布者和回應者都是屬於具相當公信力

的國際性機構，「造假」的可能性相對較低；尤其是納斯達克更是環球科企皆夢魅以求掛牌上市

的國際舉足輕重資本市場，不會屈服於四年一任的人壓力而破壞多年的良好信譽。（ｉｉ）此屬

閉關排華劣行，當然要不得，而這從來是特朗普等廝惡思所為。

需要指出者，為特朗普等廝要中概股「硬退市」乃損人而不利己下下之舉。統計資料顯示，

來自中國的企業在美上市於２０１９年２月底時達１５６家，當時的市值達到１﹒２萬億美元，

其中有９０％以上為民營企業，但白宮官員還是有意要全「硬退」，不是「攬炒」是什麼？尤其

是中概股在美股估值偏低，開始有若干企業主動退市回歸Ａ股或港股，反而能夠反映應有甚至提

升估值，是值得留意的新向。

（ＩＩ）彭博報道更指白宮擬限制美國公司企業在中國的投資，可信性不低，因特朗普較早

階段已要蘋果等企把在華的生產線搬回美國，故這是由「要求」惡化為「限制」，和把範圍擴大

。

凡此等等，可見特朗普此廝由２０１８年３月說了就迅在５月對華輸美商品單方加徵關稅挑

貿戰，到如今已是惡化到全面排華的非軍事全面戰，狼心畢露！

由是（二）即使有說中美第１３輪高級別經貿磋商，會於１０月１０日至１１日在華盛頓舉

行，也會受到彭博的報道破壞談判的氣氛，因美對華是打全面的非軍事戰，而非現下所談的撤關

稅、知識產權等問題所麼「簡單」，建議（１）中國高級別經貿代表團此輪之磋商，千萬不要寄

以任何希望，因特廝等美方已惡化為全面排華劣思，非經貿可談解。



＊中國可強化內需力擴一帶一路反制美劣行＊



既然（２）特廝等從政策以至策略、行動和所傳的，有十分明顯的排華傾向，如美方在貿談

有進一步不合理、不平等的「要求」，中國就不會把釋出的善意，特別是主動購買美國的以大豆

為主的農產品以至肉類等物資訂單，退單、撻訂，自損而讓美方有更大損失，實乃特廝「攬炒」

之回應，來而不往？非禮也！

要嚴肅重申者，為（三）主權和內政問題。我強調：美國一直試圖在知識產權、技術轉讓等

方面的立法、訂例和執行的監管，納入協議，以便今後根據協議的內容，間直接的干預、侵犯中

國的主權、內政，甚至作為控制中國政經發展的其中重要工具。中國過去多年來一直十分積極和

主動在保護知識產權等方面立法，和執行相關法規，並力求與國際接軌，這當然有若干方面與美

國的法則、做法和理念有一定的出入，需要按本國的國情再結合國際慣常的做法不斷改革、提升

，不是要符合「美國標準」而為之。這是十分重要的原則和精神，亦為中國難以接受美國提出如

斯霸道的「要求」，和磋商不易有寸進之因。

種種跡象顯示，中國經濟在美國所挑的貿戰無疑受到越來越大的壓力，但中國地大物博，人

口眾多，以供給側改革為主的內需現存力量和潛力，相當豐厚，故不用為美之排華而動怒，在免

傷元氣之餘，加大強化內需力度，和更為積極爭取歐、亞和第三世界國家的政經聯繫及合作，特

別是「一帶一路」的發展和擴張，對中國和環球經濟肯定是良性和有用的推動力，和對特廝的排

華劣策狠狠地作出回應和反制。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

