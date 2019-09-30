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即市新聞

30/09/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》傳白宮制法排華挑非軍事惡戰

　　《談國論企》由特朗普主導和單邊挑起的中美緊張關係日益全面惡化，新憂為彭博於
２０１９年９月２７日引述消息指白宮官員草擬限美企在華投資和要在美上市中企退市，即使納
斯達克即時回應「說不」，惟凡此皆對中美於１０月份在華盛頓舉行的第１３輪高級別經貿磋差
蒙上厚厚的陰影，很有可能演變美國全面排華和挑起非軍事惡戰之劣行，更使美對華貿戰引發世
界經濟衰退的同時，由美挑起的各方對抗加重，世局亂矣。
　
＊納斯達克對白宮擬硬要中概企退市說不＊
　
　　中美關係日趨緊張劣兄，惡因來自美方，最新者有（一）白宮官員據聞布特朗普授意底下，
正制訂兩項明顯是排華的政策，來自彭博的報道最惹人注目的是（Ｉ）白宮擬在美上市的中概股
硬除牌退市，而納斯達克在翌日的９月２８日迅作回應「美國資本市場的關鍵質質，是為所有符
合條件的企業，提供非歧視性的、公平的准入，這使我們能夠創造出一個有活力的市場，並為美
國投資者提供多元化的投資機會」，即使不是直接，也是呼之欲出的間接「說不」，因此一回應
最重要之處是所提供的准入是「非歧視性的、公平的」，只要企業符合條件就可以了，而白宮擬
對中概股「硬除牌」，肯定是屬於歧視性的和不公平之舉。
　　納斯達克對彭博報道的回應，予人深感是（ｉ）消息發布者和回應者都是屬於具相當公信力
的國際性機構，「造假」的可能性相對較低；尤其是納斯達克更是環球科企皆夢魅以求掛牌上市
的國際舉足輕重資本市場，不會屈服於四年一任的人壓力而破壞多年的良好信譽。（ｉｉ）此屬
閉關排華劣行，當然要不得，而這從來是特朗普等廝惡思所為。
　　需要指出者，為特朗普等廝要中概股「硬退市」乃損人而不利己下下之舉。統計資料顯示，
來自中國的企業在美上市於２０１９年２月底時達１５６家，當時的市值達到１﹒２萬億美元，
其中有９０％以上為民營企業，但白宮官員還是有意要全「硬退」，不是「攬炒」是什麼？尤其
是中概股在美股估值偏低，開始有若干企業主動退市回歸Ａ股或港股，反而能夠反映應有甚至提
升估值，是值得留意的新向。
　　（ＩＩ）彭博報道更指白宮擬限制美國公司企業在中國的投資，可信性不低，因特朗普較早
階段已要蘋果等企把在華的生產線搬回美國，故這是由「要求」惡化為「限制」，和把範圍擴大

　　凡此等等，可見特朗普此廝由２０１８年３月說了就迅在５月對華輸美商品單方加徵關稅挑
貿戰，到如今已是惡化到全面排華的非軍事全面戰，狼心畢露！
　　由是（二）即使有說中美第１３輪高級別經貿磋商，會於１０月１０日至１１日在華盛頓舉
行，也會受到彭博的報道破壞談判的氣氛，因美對華是打全面的非軍事戰，而非現下所談的撤關
稅、知識產權等問題所麼「簡單」，建議（１）中國高級別經貿代表團此輪之磋商，千萬不要寄
以任何希望，因特廝等美方已惡化為全面排華劣思，非經貿可談解。
　
＊中國可強化內需力擴一帶一路反制美劣行＊
　
　　既然（２）特廝等從政策以至策略、行動和所傳的，有十分明顯的排華傾向，如美方在貿談
有進一步不合理、不平等的「要求」，中國就不會把釋出的善意，特別是主動購買美國的以大豆
為主的農產品以至肉類等物資訂單，退單、撻訂，自損而讓美方有更大損失，實乃特廝「攬炒」
之回應，來而不往？非禮也！
　　要嚴肅重申者，為（三）主權和內政問題。我強調：美國一直試圖在知識產權、技術轉讓等
方面的立法、訂例和執行的監管，納入協議，以便今後根據協議的內容，間直接的干預、侵犯中
國的主權、內政，甚至作為控制中國政經發展的其中重要工具。中國過去多年來一直十分積極和
主動在保護知識產權等方面立法，和執行相關法規，並力求與國際接軌，這當然有若干方面與美
國的法則、做法和理念有一定的出入，需要按本國的國情再結合國際慣常的做法不斷改革、提升
，不是要符合「美國標準」而為之。這是十分重要的原則和精神，亦為中國難以接受美國提出如
斯霸道的「要求」，和磋商不易有寸進之因。
　　種種跡象顯示，中國經濟在美國所挑的貿戰無疑受到越來越大的壓力，但中國地大物博，人
口眾多，以供給側改革為主的內需現存力量和潛力，相當豐厚，故不用為美之排華而動怒，在免
傷元氣之餘，加大強化內需力度，和更為積極爭取歐、亞和第三世界國家的政經聯繫及合作，特
別是「一帶一路」的發展和擴張，對中國和環球經濟肯定是良性和有用的推動力，和對特廝的排
華劣策狠狠地作出回應和反制。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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