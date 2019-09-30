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30/09/2019 09:42

《中資異動》中遠海能直插逾兩成，附屬被美列被禁阻者名單

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中遠海能（０１１３８）今日復牌後急插，現價跌
２３﹒６４％，報３﹒３６元，跌穿多條移動平均線，盤中低見３﹒１元；成交約７０６萬股，
涉資２２８９萬元。Ａ股（滬：６０００２６）現價６﹒７２元人民幣，跌１０﹒０４％，成交
２４４９萬元人民幣，涉及３６５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１２１﹒８％。
　　中遠海運公告稱，全資子公司大連中遠海運油品運輸有限公司已被美國財政部海外資產控制
辦公室列入特別指認國民和被禁阻者名單；公司正全面梳理各項業務，評估相關影響，努力做好
各項應對工作。
　　現時，恆生指數報２５８５５點，跌９８點或跌０﹒３８％，主板成交５９﹒９０億元。國
企指數報１０１１３點，跌３４點或跌０﹒３４％。
　　上證綜合指數報２９２９點，跌２點或跌０﹒０９％，成交１３７﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報９５６２點，升１３點或升０﹒１４％，成交２２４﹒４３億元人民幣。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　達芙妮（００２１０）　　　　０﹒１９６元　　　跌３４﹒６７％　　
　　中遠海能（０１１３８）　　　３﹒３６０元　　　跌２３﹒６４％
　　鄺文記（０８０２３）　　　　０﹒２７５元　　　跌１５﹒３８％
　　亞太絲路（００７６７）　　　０﹒０４５元　　　跌１５﹒０９％
　　春能控股（０８４３０）　　　０﹒０９２元　　　跌１１﹒５４％
　　蓮和醫療（００９２８）　　　０﹒０４０元　　　跌１１﹒１１％
　　皓天財經（０１２６０）　　　０﹒６７０元　　　跌１０﹒６７％
　　天源集團（０６１１９）　　　０﹒４６５元　　　跌　８﹒８２％
　　超凡網絡（０８１２１）　　　０﹒０３９元　　　跌　９﹒３０％
　　首都金融（０８２３９）　　　０﹒０９０元　　　跌　９﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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