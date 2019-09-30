《外匯達仁－盧楚仁》英國脫歐倒數一個月的英鎊走勢

《外匯達仁》踏入１０月份，金融市場有多個重點要注意。先有明天（１日）開始，日本調

高消費稅由８％去到１０％；１０月１０日中美貿易談判；１０月１７日歐盟峰會討論英國脫歐

問題；１０月２１日加拿大大選；１０月２７日阿根廷大選；最後到１０月３１日則有全年最重

戲碼英國脫歐，再加上１０月是傳統股災月，故令未來金融市場添上幾分憂慮。



上述的事件當中，以英國是否硬脫歐最惹人關注。剛結束的英國保守黨周年大會中，約翰遜

一再表示，既不會辭職，更不會延遲脫歐。現在距離英國脫歐只剩下剛好一個月時間，在這一個

月時間裏，我估計不可能有足夠時間討論這個棘手、而又互不讓步的脫歐方案。現階段要達成一

個保守黨和在野工黨，以至一眾反對黨都接受的方案是談何容易？又或者找一個英國各黨派接受

的方案而又歐盟也接受的方案就難上加難。



早前約翰遜上任後出訪歐盟討論軟脫歐的方案，給金融市場一絲絲希望，令英鎊出現顯著的

反彈。但隨著希望幻滅，令英鎊又再重回弱勢。在這希望幻滅之際，英國所公布的經濟數據亦每

況愈下，令到原本鷹派的英國央行貨幣政策委員會委員桑德斯罕有地轉為鴿派，他表示若英國脫

歐不確定性持續下去的話，英倫銀行很可能需要降息來刺激經濟。



英鎊短期內在有可能硬脫歐及減息的困擾下，相信繼續尋底的機會較大。長遠來說，不管將

來英國是軟還是硬脫歐，蘇格蘭已表明，只要英國脫歐的話，蘇格蘭將會在明年再次舉辦脫英獨

立公投，以獨立國來重新加入歐盟，故對英鎊造成長遠負面困擾。短線來說，估計英鎊有機會再

重試１﹒１９５０低位，若上述所說的硬脫歐、減息及蘇格蘭舉辦脫英公投一一出現的話，估計

英鎊兌美元有機會再次挑戰１９８５年的１﹒０５００歷史低位。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

