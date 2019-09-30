《午市前瞻》港股欠北水將由消息主導，暫２６０００水平牛皮

《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數上周五（２７日）全線下跌，另有報道指，華府

研究限制美國投資者資金流入中國企業。儘管美國財政部否認計劃阻止中國公司在美上市，市場

仍憂慮中美緊張局勢升溫，港股今早低開１１０點報２５８４４點，之後跌幅一度擴大至１６８

點見２５７８６點。其後，內地公布９月製造業ＰＭＩ為４９﹒８％，比上月回升０﹒３個百分

點，並好過市場預期。而財新中國製造業ＰＭＩ更錄得５１﹒４，連續三個月回升，顯示製造業

景氣持續改善。港股逐步收復失地，並由跌轉升，重上兩萬六關口，一度高見２６０９０。最終

，港股半日報２６０８８，升１３４點或升０﹒５２％，主板成交３６２﹒８１億元。

國企指數報１０２０９，升６０點或升０﹒５９％。藥股普遍回落，石藥（０１０９３）跌

０﹒７６％，報１５﹒７４元，為最差表現藍籌。

Ａ股明日起一連多日假期休市，今日見回吐，上證綜指報２９２０，跌１１點或跌

０﹒４０％，深證成指報９４８９，跌５９點或跌０﹒６２％，兩市成交２０５９﹒６５億元人

民幣。

重磅股普遍向上，匯控（００００５）積極物色下任行政總裁人選，揚０﹒１７％，報６０

元。傳美國限制在美上市的中資公司，騰訊（００７００）未受影響，升０﹒６７％，報

３３１﹒６元。港交所（００３８８）有傳正洽商７０億英鎊至８０億英鎊的銀團貸款，以助其

收購倫交所，續漲２﹒１２％，報２３１﹒６元。友邦（０１２９９）軟０﹒４７％，報

７３﹒６５元。建行（００９３９）升０﹒６８％，報５﹒９６元。



＊中石油發現１０億噸級新增油田，三桶油齊向上＊



中石油（００８５７）在慶城大油田油層勘探獲得重大發現，新增地質儲量達１０億噸級，

刺激股價走高２﹒０２％，報４﹒０４元。中石化（００３８６）亦上揚２﹒１７％，報４﹒７

元，並為半日最大升幅藍籌。國際油價繼續偏軟，中海油（００８８３）表現靠穩，漲０﹒５％

，報１２﹒０２元。

中遠海能（０１１３８）旗下全資子公司大連中遠海運油品運輸有限公司，被美國財政部列

入特別指認國民和被禁阻者名單，中遠海能今日復牌後急插２１﹒８２％，報３﹒４４元。中遠

海發（０２８６６）走低１﹒１４％，報０﹒８７元。中遠海運港口（０１１９９）則升

１﹒９６％，報６﹒２５元。其他航運股偏軟，大連港（０２８８０）挫０﹒９９％，報１元。

太平洋航運（０２３４３）滑１﹒２％，報１﹒６４元。

十一黃金周假期明日（１日）開始，不過六大牌主旗下酒店網顯示，期內暫時只有永利澳門

（０１１２８）可提前爆滿，濠賭股普遍向下。永利軟１﹒０３％，報１５﹒３６元。美高梅中

國（０２２８２）走低１﹒６１％，報１２﹒２２元。金沙中國（０１９２８）微升

０﹒２８％，報３５﹒５５元。澳博（００８８０）無升跌，報７﹒５１元。銀娛

（０００２７）則升０﹒３１％，報４８﹒４５元。

國慶假期預料食品需求加劇，內地再次釋放豬肉儲備，合共投放中央儲備凍豬肉三萬噸。豬

肉股個別發展，萬洲（００２８８）升０﹒４３％，報６﹒９８元。雨潤食品（０１０６８）挫

３﹒１９％，報０﹒９１元。中糧肉食（０１６１０）升０﹒８６％，報２﹒３４元。普甜食品

（０１６９９）漲１﹒６９％，報０﹒３元。惠生國際（０１３４０）走高３﹒２５％，報

０﹒１２７元。



＊中聯通公布５Ｇ套餐預約，中資電訊股急升＊



中聯通（００７６２）公布５Ｇ股務套餐預約計劃，並最多為現有用戶提供７折優惠，股價

急升２﹒０８％，報８﹒３６元。另外兩大中資電訊商亦有追捧，中國電信（００７２８）走高

１﹒６９％，報３﹒６元。中移動（００９４１）漲１﹒８％，報６５﹒１５元。中通服

（００５５２）揚１﹒８２％，報４﹒４８元。中國鐵塔（００７８８）連跌６日，半日仍走低

０﹒５６％，報１﹒７７元。

內地大力發展和培育住房租賃市場，內房股普遍造好。其中，龍湖（００９６０）日前推啟

德「尚．珒溋」新盤，走高１﹒９１％，報２９﹒３５元。世房（００８１３）升２﹒２３％，

報２２﹒９元。碧桂園（０２００７）揚０﹒９１％，報９﹒９６元。華潤置地（０１１０９）

漲２﹒１７％，報３３元。雅居樂（０３３８３）升１﹒２６％，報９﹒６１元。



＊李偉傑：百威亞太納富時前料續有炒作＊



港股今早高開，惟及後表現牛皮，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，雖然國務院

副總理劉鶴將於國慶後，前往美國展開新一輪經貿磋商，但受累消息指華府正考慮將於美國上市

的中國公司除牌，港股半日缺乏動力。他形容，如果消息屬實，對全球股市而言有如核彈，打擊

資金流向。本周港股將因Ａ股休市，不再有北水流入，惟他對後市持樂觀態度，因為上次中秋假

期港股亦在欠北水下走高，故如果外圍消息向好下，港股下月有望反彈至２７３００點水平，即

「十連陰」前的高位。

大市牛皮，個別板塊炒作氣氛不濃厚，惟新股有大量資金流入，當中百威亞太半日已經有近

兩萬宗交易，李偉傑坦言，百威將於下周二（８日）收市後納入富時全球指數，相信此前都會繼

續有炒作，預期招股上限３０元水平見阻力，獲利約一成宜減持。至於馬來西亞發展商的

ＴＢＫＳ（０１９６０），由於大股東持有近７５％股權，所以在需求大於供應下炒高，不過現

價都升接近一倍，故宜沽貨。（ａｌ、ｙｋ）

