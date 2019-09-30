《美元走勢－羅明立》區內經濟不景氣，料歐元持續受壓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒０５ １０７﹒７２ １０７﹒９２

歐元╱美元 １﹒０９４８ １﹒０９２８ １﹒０９３９

美元╱瑞郎 ０﹒９９２２ ０﹒９９０１ ０﹒９９０４

美元╱港元 ７﹒８４１８ ７﹒８３８７ ７﹒８３９９



《美元走勢》美國眾議院的民主黨議員上周三（２５日）宣布正式對總統特朗普啟動彈劾調

查，指控特朗普尋求烏克蘭協助，在２０２０年大選前調查民主黨領先候選人拜登的黑材料。但

隨著雙方通話記錄的公布，市場認為特朗普被彈劾成功的可能性不大，對金融市場的影響應逐漸

消退。數據方面，美國８月核心ＰＣＥ物價指數環比增加０﹒１％，８月個人支出環比增加

０﹒１％，均差於市場預期，美國９月消費者信心指數終值為９３﹒２，略好於市場預期。數據

顯示消費和通脹再度走軟，將拖累美國經濟增長，若情況持續，美聯儲繼續寬鬆貨幣政策的壓力

將增加。美元由９月初的高位回落但力守９９水平，承接力似乎不弱。



上周公布的歐元區經濟數據表現遠差於市場預期，加深了對歐元區可能重陷經濟衰退的擔憂

。歐元區第三季度ＧＤＰ可能僅增長０﹒１％，未來幾個月甚至將進一步惡化。而歐洲央行行長

德拉吉亦表示，歐央行可能需要保持政策寬鬆立場，以在相當長一段時間內支持增長，同時必須

提防其非常規貨幣政策帶來的副作用。鑒於歐元區的不景氣，預料歐元將持續受壓試低。



英鎊跌至５０天線１﹒２２６０附近，技術分析有小試買入的機會，博短線反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０００ １﹒０８５０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２５０ １﹒２３５０ １﹒２２００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

