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即市新聞

30/09/2019 16:03

《美元走勢－羅明立》區內經濟不景氣，料歐元持續受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒０５　　　１０７﹒７２　　　１０７﹒９２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９４８　　　１﹒０９２８　　　１﹒０９３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９０１　　　０﹒９９０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１８　　　７﹒８３８７　　　７﹒８３９９

　　《美元走勢》美國眾議院的民主黨議員上周三（２５日）宣布正式對總統特朗普啟動彈劾調
查，指控特朗普尋求烏克蘭協助，在２０２０年大選前調查民主黨領先候選人拜登的黑材料。但
隨著雙方通話記錄的公布，市場認為特朗普被彈劾成功的可能性不大，對金融市場的影響應逐漸
消退。數據方面，美國８月核心ＰＣＥ物價指數環比增加０﹒１％，８月個人支出環比增加
０﹒１％，均差於市場預期，美國９月消費者信心指數終值為９３﹒２，略好於市場預期。數據
顯示消費和通脹再度走軟，將拖累美國經濟增長，若情況持續，美聯儲繼續寬鬆貨幣政策的壓力
將增加。美元由９月初的高位回落但力守９９水平，承接力似乎不弱。
　
　　上周公布的歐元區經濟數據表現遠差於市場預期，加深了對歐元區可能重陷經濟衰退的擔憂
。歐元區第三季度ＧＤＰ可能僅增長０﹒１％，未來幾個月甚至將進一步惡化。而歐洲央行行長
德拉吉亦表示，歐央行可能需要保持政策寬鬆立場，以在相當長一段時間內支持增長，同時必須
提防其非常規貨幣政策帶來的副作用。鑒於歐元區的不景氣，預料歐元將持續受壓試低。
　
　　英鎊跌至５０天線１﹒２２６０附近，技術分析有小試買入的機會，博短線反彈。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０００　　　１﹒０８５０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２５０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２２００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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