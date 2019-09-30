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30/09/2019 08:31

【修例風暴】林鄭：對話是社會走出困局有意義的一步

　　特首林鄭月娥上周五（２７日）於Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁貼文感謝市民「和理傾」，又指社
區對話會上有爸爸問到，是否仍可把香港交給子女。她回應指，這是所有人都想做到的事，亦是
尋找出路的最終目標。
　　她上周五出席新聞界國慶酒會致辭時亦提到，對話是社會走出困局有意義的一步，又指正積
極籌備任內第三份施政報告，未來一兩周內，各局長會就不同政策範疇公布項目，內容涵蓋舊樓
維修、環保及體育發展等，又強調報告會重點講述房屋及土地議題，展示政府求變決心。
《香港經濟日報》（ｚｚ）

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