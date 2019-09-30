【脫歐之後】英國工黨或本周提不信任動議，迫約翰遜下台

英國距離脫歐限期僅餘約一個月，首相約翰遜仍未交出新的脫歐議案，亦不肯押後脫歐限期

。在野工黨或在本周提出不信任動議，逼使約翰遜下台，並由黨魁郝爾彬領導臨時政府，阻止無

協議脫歐（硬脫歐）。

工黨更質疑約翰遜刻意製造恐慌，藉此引用緊急法例，拒絕延長脫歐期限。

工黨影子脫歐事務大臣施紀賢上周六（２８日）指，約翰遜製造恐慌，令人擔心英國爆發騷

亂，或導致有人死亡，以便他嘗試引用緊急法例，拒絕延長脫歐期限。《香港經濟日報》

