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30/09/2019 09:58

【修例風暴】港鐵強烈譴責昨天示威者持續破壞車站及設施的行為

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，港島區昨日（２９日）發生大
型公眾活動期間，多個港鐵車站，包括金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站均有車站設施遭受破壞。有人
非法使用車內緊急出口及軌道的斜道，更有示威者甚至投擲汽油彈進入車站及在車站出入口縱火
，嚴重威脅公眾及港鐵員工的安全。港鐵公司對該等人士持續破壞港鐵車站及設施予以最強烈的
譴責，強調絕不容忍任何危害鐵路安全的行為，公司已報警處理。（ｃｌ）（ｚｚ）

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