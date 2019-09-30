《經濟通通訊社３０日專訊》政府修訂逃犯條例引起的社會運動持續三個多月，金管局總裁
陳德霖表示，對近日事件感痛心。
他指，本港國際金融中心的地位，經過幾十年打拼，是多年努力的成果。現時本港社會動盪
，暴力活動不但影響很多行業正常活動，同時影響投資者對本港的信心。本港要有法治根基，事
件削弱投資者對本港法治的觀感。
他又指，社會要先平靜下來，才有條件進行對話，尋求解決方案，期望暴力行動盡早結束。
陳德霖將於明日（１０月１日）起退休，由副總裁余偉文接任總裁職務。（ｓｋ）（ｚｚ）
30/09/2019 11:59
【修例風暴】陳德霖對近日社會事件感痛心，冀暴力行為盡快結束
《經濟通通訊社３０日專訊》政府修訂逃犯條例引起的社會運動持續三個多月，金管局總裁
陳德霖表示，對近日事件感痛心。
他指，本港國際金融中心的地位，經過幾十年打拼，是多年努力的成果。現時本港社會動盪
，暴力活動不但影響很多行業正常活動，同時影響投資者對本港的信心。本港要有法治根基，事
件削弱投資者對本港法治的觀感。
他又指，社會要先平靜下來，才有條件進行對話，尋求解決方案，期望暴力行動盡早結束。
陳德霖將於明日（１０月１日）起退休，由副總裁余偉文接任總裁職務。（ｓｋ）（ｚｚ）
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