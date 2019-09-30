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30/09/2019 13:11

【修例風暴】民陣十一遊行集會上訴遭駁回

　　《經濟通通訊社３０日專訊》民陣發起明天十一遊行及集會，警方早前發出反對通知書，民
陣提出上訴，但公眾集會及遊行上訴委員會今日駁回上訴。民陣召集人岑子杰在結束上訴聆訊後
表示，結果令人心傷，民陣不會呼籲違法行為，但尊重個人選擇。
　　民陣在聆訊時指，在目前時勢下，只有獲發不反對通知書的遊行，才得以換取局部和平，但
警方對民陣講法有疑慮，稱風險評估顯示，遊行並不安全，參與者有機會受傷。
　　民陣申請明天下午兩時由銅鑼灣維園遊行至中環遮打道，其後在遮打道行人專用區集會。（
ｃｌ）（ｚｚ）

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