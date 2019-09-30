《經濟通通訊社３０日專訊》政府公布今個財政年度首５個月，即截至今年８月底止的整體
開支為２１４０億元，收入為１６５７億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨
收入７８億元，以及償還１５億元的機構票據後，首５個月錄得４２０億元赤字。
政府發言人表示，截至８月份的赤字，主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入，均大多在財政
年度的後期收取。
在今年８月３１日，政府財政儲備為１１２８９億元。（ｓｋ）
30/09/2019 16:35
【本港經濟】政府今個財政年度首５個月錄得４２０億元赤字
《經濟通通訊社３０日專訊》政府公布今個財政年度首５個月，即截至今年８月底止的整體
開支為２１４０億元，收入為１６５７億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨
收入７８億元，以及償還１５億元的機構票據後，首５個月錄得４２０億元赤字。
政府發言人表示，截至８月份的赤字，主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入，均大多在財政
年度的後期收取。
在今年８月３１日，政府財政儲備為１１２８９億元。（ｓｋ）
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