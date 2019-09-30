《經濟通通訊社３０日專訊》保華集團（００４９８）發盈警，預期截至今年９月底止６個
月期間，將錄得虧損，而集團在２０１８年同期則錄得溢利。
集團解釋錄得虧損，主要由於持作買賣之股權及債務工具投資之公平價值變動產生未變現虧
損；以及若干應收貸款減值虧損增加。期間之虧損已經計及出售宜昌港務集團５１％權益的收益
。
集團表示，相關虧損均屬非現金性質，認為集團整體之運作、財務狀況及現金流情況均保持
穩固。（ｓｋ）
30/09/2019 16:56
【企業盈警】保華集團（００４９８）料今年中期業績盈轉虧
《經濟通通訊社３０日專訊》保華集團（００４９８）發盈警，預期截至今年９月底止６個
月期間，將錄得虧損，而集團在２０１８年同期則錄得溢利。
集團解釋錄得虧損，主要由於持作買賣之股權及債務工具投資之公平價值變動產生未變現虧
損；以及若干應收貸款減值虧損增加。期間之虧損已經計及出售宜昌港務集團５１％權益的收益
。
集團表示，相關虧損均屬非現金性質，認為集團整體之運作、財務狀況及現金流情況均保持
穩固。（ｓｋ）
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