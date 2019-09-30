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即市新聞

30/09/2019 17:18

【本港經濟】金管局：８月港元存款減１﹒６％，但９月首三周回升

　　《經濟通通訊社３０日專訊》金管局公布，今年八月份認可機構的存款總額按月微升
０﹒２％，其中港元存款減少１﹒６％，部分反映月內市場集資活動較七月份減少，惟應注意存
款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動多少、集資活動前後投資者對港元資金的
配置等，因此存款總額按月出現波動屬正常現象。根據最新數據，港元存款於九月份首三周輕微
上升。

＊美元存款增加２﹒７％＊

　　至於外幣存款總額則上升２﹒１％，主要原因是美元存款增加２﹒７％。香港人民幣存款增
加４﹒６％，於八月底為６４４１億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於八月份為４９
７３億元人民幣，而七月份的數字為４５５８億元人民幣。
　　金管局指，美元存款上升，主要是因為外匯基金的資金調撥安排，令外匯基金存放於認可機
構的外幣存款有所增加。若撇除因而增加的相關存款，美元存款及外幣存款總額均微升
０﹒２％，而存款總額則微跌０﹒７％。

＊貸款總額上升０﹒７％＊

　　局方指，八月份貸款與墊款總額上升０﹒７％，其中在香港使用的貸款按月增加１％，在香
港境外使用的貸款則微升０﹒１％。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由七月底的
８８﹒９％，上升至八月底的９０﹒１％。
　　貨幣供應方面，八月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３按月分別下跌１﹒５％及１﹒４％，主要
是由於港元存款減少。八月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１下跌３﹒１％，部分反映投
資相關活動。貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於八月份分別微升０﹒１％及０﹒２％。撇除因外匯基
金資金調撥安排而增加的相關存款後，貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３微跌０﹒７％。（ｓｋ）

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