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30/09/2019 17:48

【修例風暴】警方接報指明天情況非常危險，籲勿進入有危險地方

　　《經濟通通訊社３０日專訊》警察公共關係科總警司謝振中表示，收到關於一些核心暴徒的
情報，明天情況將會「非常危險」，明天很大機會出現非常暴力的襲擊事件，呼籲市民切勿前往
可能有危險的地方。
　　警察公共關係科高級警司江永祥表示，上周六及上周日共拘捕１５７人，年齡由１２歲至
６３歲，涉及普通襲擊、刑事毀壞及藏有攻擊性武器等。
　　江永祥指，於上周六使用４枚催淚彈，於上周日共施放３２８枚催淚彈、３０６發橡膠子彈
，９５發布袋彈、７９發海棉彈。（ｂｎ）（ｚｚ）

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