  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/09/2019 18:25

【本港樓市】中原十大屋苑９月錄１８７宗成交　創５個月新高

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產公布，十大屋苑９月錄得１８７宗成交，按月急升
８８﹒９％，創５個月新高。十大屋苑當中，８個屋苑交投量向升，只有康怡花園及麗港城錄得
跌幅。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個一手新盤接連開售，並錄得理想
銷情，帶動樓市整體交投氣氛，加上美國再度減息四分一厘，合乎市場預期，對樓市起正面作用
。近日一手新盤減價成風，風氣逐步漫延至二手市場，二手業主願意進一步擴大議幅，成功吸引
買家入市。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道30/09/2019
【季結】十月部署宜穩中求勝 揸水泥股穩守 買手機設備股出擊
生財有道30/09/2019
【季結】港股九月回升367點 十月再度走弱機會大
生財有道30/09/2019
陳德霖回顧十年金管局總裁生涯 難忘上任首天
生財有道30/09/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：港交所只可短線部署
興證快訊30/09/2019
第四季經濟預測
中國故事30/09/2019
【京城近觀】大興機場投運成新景點 緊密連接京津冀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金