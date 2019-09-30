《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產公布，十大屋苑９月錄得１８７宗成交，按月急升
８８﹒９％，創５個月新高。十大屋苑當中，８個屋苑交投量向升，只有康怡花園及麗港城錄得
跌幅。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個一手新盤接連開售，並錄得理想
銷情，帶動樓市整體交投氣氛，加上美國再度減息四分一厘，合乎市場預期，對樓市起正面作用
。近日一手新盤減價成風，風氣逐步漫延至二手市場，二手業主願意進一步擴大議幅，成功吸引
買家入市。（ｃｌ）
30/09/2019 18:25
【本港樓市】中原十大屋苑９月錄１８７宗成交 創５個月新高
《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產公布，十大屋苑９月錄得１８７宗成交，按月急升
８８﹒９％，創５個月新高。十大屋苑當中，８個屋苑交投量向升，只有康怡花園及麗港城錄得
跌幅。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個一手新盤接連開售，並錄得理想
銷情，帶動樓市整體交投氣氛，加上美國再度減息四分一厘，合乎市場預期，對樓市起正面作用
。近日一手新盤減價成風，風氣逐步漫延至二手市場，二手業主願意進一步擴大議幅，成功吸引
買家入市。（ｃｌ）
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