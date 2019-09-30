《經濟通通訊社３０日專訊》新興光學（００１２５）發盈警，預期截至今年９月底止六個
月純利可能會大幅低於２０１８年同期。
集團解釋純利減少，一是因為宏觀經濟環境轉差及業務因中美貿易糾紛及英國退歐問題而變
得不確定，預期集團眼鏡業務的營業額會因此大幅減少；二是因去年同期的相對較高基數，預期
集團隱形眼鏡業務的營業額會大幅減少；三是預期集團眼鏡及隱形眼鏡業務營業額會大幅下跌，
集團的盈利能力會因為經濟規模效益下降而受到負面影響；四是因集團生產基地所在地中國的營
運成本持續上升。（ｋｉ）
30/09/2019 18:11
【企業盈警】新興光學（１２５）料六個月純利按年大幅下跌
《經濟通通訊社３０日專訊》新興光學（００１２５）發盈警，預期截至今年９月底止六個
月純利可能會大幅低於２０１８年同期。
集團解釋純利減少，一是因為宏觀經濟環境轉差及業務因中美貿易糾紛及英國退歐問題而變
得不確定，預期集團眼鏡業務的營業額會因此大幅減少；二是因去年同期的相對較高基數，預期
集團隱形眼鏡業務的營業額會大幅減少；三是預期集團眼鏡及隱形眼鏡業務營業額會大幅下跌，
集團的盈利能力會因為經濟規模效益下降而受到負面影響；四是因集團生產基地所在地中國的營
運成本持續上升。（ｋｉ）
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