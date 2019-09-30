《小傳日記》Ａ場表現孱，魚缸反而強；破早段悶局，企穩二萬六！

《小傳日記》上星期有消息話侵侵（特朗普）打算將花旗國魚缸入面嘅神州魚毛放走，缸友

都擔心貿易戰又再進一步升級，花旗國魚缸撻低。雖然神州９月製造業ＰＭＩ輕微回升到

４９﹒８巴仙，好過「孖屐」預期，但魚缸今朝（３０日）都低開１１０點，報２５８４４，之

後仲最低見２５７８６縮水１６８點，不過神州９月財新製造業ＰＭＩ達５１﹒４，係連續三個

月回升，顯示製造業持續有改善，魚缸即時來個蜈蚣彈，半日埋單前踢高逾百點。下晝Ａ場表現

開始唔太理想，不過魚缸反而愈升愈有，曾經高見２６１６１漲２０７點，國慶前啲憧憬返晒嚟

，不過後段都回吐番部分漲幅，最終魚缸今個月最後一個交易日，全日埋單踢高１３７點，報２

６０９２，同十支陰燭講ＢＹＥ－ＢＹＥ，成交約７３３億銀多逾三成八。國貨報１０２００踢

高５２點或逾半巴仙。

Ａ場軟腳蟹，上證指數報２９０５，劈２６點或近１巴仙。深證成指報９４４６亦跌

１０２點或逾１巴仙。兩市全日成交僅３５２５億人仔。

大隻藍戰士方面，有傳大象（００００５）已經搵咗獵頭公司搵新ＣＥＯ人選，全日踢高近

１巴仙，報６０﹒４銀。有傳生發發（００３８８）要借錢買倫交所，可能缸友都撐，今日漲逾

１巴仙，報２３０銀。侵侵可能唔再畀神州魚毛入花旗魚缸，ＱＱ（００７００）縮水８毫子，

報３３０﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）跌一格報７４﹒０５銀。

不過，全日表現最差差藍戰士係創科（００６６９），縮水逾１巴仙，報５４﹒５５銀。復

星國際（００６５６）就畀大摩降「他屐」逾三成，評級亦降到「持平」，全日剎車近３巴仙，

報９﹒７銀，係全日表現最差國貨佬。



＊藥佬個別走石藥最憂愁，缸友賀國慶旺旺氣勢勁＊



今日醫藥佬表現不一，平時成日畀缸友炒嘅石藥（０１０９３）同中生製藥（０１１７７）

都軟腳近１巴仙，分別報１５﹒７４銀同９﹒９６銀。白雲山（００８７４）亦唔見近２巴仙，

報２５﹒８５銀。不過，部分醫藥佬就好生性，三生製藥（０１５３０）鏟起逾３巴仙，報１３

銀。康哲藥業（００８６７）起飛逾２巴仙，報９﹒３２銀。

聽日就係「十一國慶」，好多神州缸友都準備好放大假，買定零食喺屋企，所以大部分食品

佬今日又剔高！好似旺旺（００１５１）就彈起逾２巴仙，報６﹒２７銀，仲係表現最好嘅國貨

佬！澳優（０１７１７）上周五（２７日）回購３０萬股，埋單起飛逾１１巴仙，報１０﹒２４

銀。蒙牛（０２３１９）跳起不足半巴仙，報２９﹒３５銀。康師傅（００３２２）趴低近２巴

仙，報１１﹒０４銀。統一企業（００２２０）踢高逾１巴仙，報８﹒４６銀。



＊突發大油田中油喜連連，國家又出招豬肉股拗腰＊



中石油（００８５７）最新話喺鄂爾多斯盆地勘發現咗１０億噸級嘅慶城大油田，消息刺激

佢踢高，終於結束咗三連跌，全日醒神升近２巴仙，報４﹒０３銀。另外國際油價反彈，其他石

油佬亦都跟住一齊升埋上嚟。中石化（００３８６）升逾１巴仙，報４﹒６６銀。中海油

（００８８３）企穩無升跌，報１１﹒９６銀。中石化油服（０１０３３）升逾１巴仙，報

０﹒８２銀。中海油田服務（０２８８３）升半個巴仙，報９﹒３７銀。

豬瘟問題令到豬肉佬近排表現都相當反覆。嚟跟就「十一國慶」，為咗保障豬肉供應穩定，

神洲商務部又再放１萬噸豬肉。自呢個月１９日，阿爺已經放咗三次合共三萬噸凍豬肉。消息一

出，一眾豬肉佬再次回吐。雨潤（０１０６８）吐逾２巴仙，報０﹒９２銀。惠生國際

（０１３４０）趴底逾２巴仙，報０﹒１２銀。超大現代（００６８２）無升跌，報０﹒０５７

銀。大成食品（０３９９９）亦趴底逾２巴仙，報０﹒４４銀。



＊５Ｇ快步走聯通好抖擻，租賃有市場內房走勢強＊



中聯通（００７６２）今日開始５Ｇ套餐嘅預約，刺激佢今日走高逾１巴仙，報

８﹒３２銀。目前三間神州電訊佬嘅５Ｇ套餐都發布晒，其中中電信（００７２８）預約已喺

２９號啟動，中移動（００９４１）則２０號啟動。今日其他電訊佬走勢都唔錯，中移動升逾

１巴仙，報６４﹒８５銀。中電信就升不足１巴仙，報３﹒５７銀。

神洲住建部部長王蒙徽之前話，之後將會大力發展同培育住房租賃市場，要因地制宜咁發展

共有產權住房，穩步推進城鎮棚戶區改造。消息一出，內地磚頭佬認真醒神，今日世茂房地產（

００８１３）漲逾２巴仙，報２２﹒９銀。龍湖（００９６０）都唔錯升近２巴仙，報

２９﹒３銀。恆大（０３３３３）升逾１巴仙，報１６﹒７銀。潤地（０１１０９）亦都升近

２巴仙，報３２﹒８５銀。假期愉快，請請！



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