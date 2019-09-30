《真知灼見－溫灼培》料美匯指數首目標１００

《真知灼見》美匯指數上周重上９９指數點之上似有直逼１００點之勢。美元升非無道理，

首功可歸於特朗普的巧取豪奪。上周三（２５日），美日達成局部貿易協議。日本承諾開放其

７０億美元農產市場予美國，換來的只是暫獲美國豁免對其進口車徵重關稅。另外，未知是純粹

為１０月的中美貿談釋出善意，或為中國本身需要，降低國內農產價格以收壓抑通脹之效，中國

接連宣布大舉購美國豬肉及大豆。一時間美國市場擴大不少。若買美國貨當然要先買美元。



另一利好美元因素，是英國「硬脫歐」風險正大增。英相約翰遜上周呼籲國會讓其政府盡快

處理好「脫歐」不要阻攔，否則便對其投不信任動議及提前大選，讓選民決定英國「脫歐」方向

。約翰遜敢於大選是因民調一直給予保守黨領先。反映約翰遜的「硬脫歐」確有民意支持。維持

現狀，國會還可阻攔約翰遜「脫歐」。如大選，而約翰遜又一旦勝出，當約翰遜的「硬脫歐」得

到民意受權，屆時國會再難阻攔。現問題是，急於登上首相寶座的工黨黨魁郝爾彬卻暗示有意年

底前大選，這正是市場憂慮所在。如英國真要「硬脫歐」，這不單會不利於英鎊，也會拖累歐元

一同回落。當英鎊及歐元同時跌，美元則會相對走強。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

