【聚焦數據】中國官方９月製造業ＰＭＩ回升至４９﹒８％略好預期

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，９月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒８％，比上月回升０﹒３個百分點，好過市場預期的４９﹒５％。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒８％，高於上月０﹒４個百分點，連續位於擴張區

間；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒６％和４８﹒８％，分別回升０﹒４和０﹒２個百分點。

新訂單指數為５０﹒５％，比上月上升０﹒８個百分點，升至臨界點之上，表明製造業產品

訂貨量有所增加。



＊資本市場行業商務活動指數位於較高景氣區間＊



而９月中國非製造業商務活動指數為５３﹒７％，略低於上月０﹒１個百分點，非製造業總

體延續平穩擴張態勢。

從行業情況看，服務業商務活動指數為５３％，比上月上升０﹒５個百分點，服務業增長加

快。從行業大類看，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務、貨幣金融服務、資本市場

服務等行業商務活動指數位於５８％以上較高景氣區間，業務總量快速增長。住宿業、餐飲業、

房地產業、居民服務業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為５７﹒６％，

比上月回落３﹒６個百分點，仍位於較高景氣區間。

綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒１％，略高於上月０﹒１個百分點，表明企業生產運營總體平

穩。（ｃａ）

