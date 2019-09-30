【聚焦數據】中國官方９月製造業ＰＭＩ回升至４９﹒８％略好預期

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，９月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為
４９﹒８％，比上月回升０﹒３個百分點，好過市場預期的４９﹒５％。
從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒８％，高於上月０﹒４個百分點，連續位於擴張區
間；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒６％和４８﹒８％，分別回升０﹒４和０﹒２個百分點。
新訂單指數為５０﹒５％，比上月上升０﹒８個百分點，升至臨界點之上，表明製造業產品
訂貨量有所增加。
＊資本市場行業商務活動指數位於較高景氣區間＊
而９月中國非製造業商務活動指數為５３﹒７％，略低於上月０﹒１個百分點，非製造業總
體延續平穩擴張態勢。
從行業情況看，服務業商務活動指數為５３％，比上月上升０﹒５個百分點，服務業增長加
快。從行業大類看，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務、貨幣金融服務、資本市場
服務等行業商務活動指數位於５８％以上較高景氣區間，業務總量快速增長。住宿業、餐飲業、
房地產業、居民服務業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為５７﹒６％，
比上月回落３﹒６個百分點，仍位於較高景氣區間。
綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒１％，略高於上月０﹒１個百分點，表明企業生產運營總體平
穩。（ｃａ）