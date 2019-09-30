【世紀合併】港交所（００３８８）傳洽逾７００億銀團貸款助收購

《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）提購倫敦證券交易所集團，即使倫交所
董事會拒絕港交所提案，港交所續推進游說股東工作。外電報道，港交所正洽商７０億元（英鎊
．下同）至８０億元（約６７６億至７７３億港元）的銀團貸款，以資助其規模達２９６億元（
約２８６０億港元）的收購方案。
港交所未有回應有關報道，但據悉港交所早在提出交易時，已有大額未動用的貸款額度。（
ｈｌ）
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