【本港樓市】傳尖沙咀君怡酒店全幢獲財團出價４８億元洽購

《經濟通通訊社３０日專訊》市場消息指，尖沙咀君怡酒店獲洽購。物業位於金巴利道，鄰

近美麗華商場，項目於１９９０年落成，地下設多個舖位，由時裝店等租用，部分交吉。閣樓及

１樓設有咖啡室、餐廳等，２至２１樓為酒店客房，總樓面面積約２４﹒３萬平方呎。

市場人士透露，該物業涉及不同事件，早前接管人交由會計師樓進行放售，意向價約６０億

元，近日有財團出價約４８億元，有望快易手。若最終成交，每間房價值約８７９萬元，低意向

價約兩成。（ｈｌ）

