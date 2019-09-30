港股低開高收２６０９２點升１３７點，成交７３３億元



《經濟通通訊社３０日專訊》國慶前港股走勢波動，恆指今早低開１１０點報２５７８６點

，科技股急挫，受美國或將中概股除牌消息影響，騰訊音樂面臨風險，連帶騰訊

（００７００）低開１﹒６％；另外因澳門酒店訂房率遜色，濠賭股同樣捱沽。午後港股發力由

跌轉升，「三桶油」帶動氣氛，而港交所（００３８８）因選擇借貸向倫交併購，股價反而有追

捧。最終恆指收報２６０９２點，升１３７點或升０﹒５３％，主板成交７３２億元增加

３８﹒０２％。國企指數報１０２００，升５２點或升０﹒５１％。

內地Ａ股再度回落，上證綜合指數報２９０５點，跌２６點或跌０﹒９２％；深證成分指數

報９４４６點，跌１０２點或跌１﹒０８％。兩市合共成交３５２４﹒９７億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒８３％，報６０﹒４元；有指港交所組成銀團

貸款向倫交所收購，股價升１﹒４１％，報２３０元；騰訊升０﹒２４％，報３３０﹒２元；友

邦保險（０１２９９）升０﹒０７％，報７４﹒０５元。



＊澳門酒店未爆滿濠賭受累，食品股落鑊炒起＊



上周四（２６日）從六大牌主酒店網，查詢旗下１４家供應最多的酒店預訂情況，發現從

２８日周末至１０月６日共９日期間，只有位處澳門半島的永利澳門能提前全數爆滿。消息令濠

賭股急挫，新濠國際（００２００）無升跌，報１８﹒６４元；澳博控股（００８８０）跌

０﹒８％，報７﹒４５元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒４２％，報１５﹒３元；金沙中國

（０１９２８）升０﹒１４％，報３５﹒５元；美高梅（０２２８２）跌１﹒６１％，報

１２﹒２２元；銀河娛樂（０００２７）升０﹒９３％，報４８﹒７５元。

十一黃金周雖然炒不起賭股，但預料消費食品股同樣有支持，其中旺旺（００１５１）升

２﹒２８％，報６﹒２７元；華潤啤酒（００２９１）升１﹒０９％，報４１﹒５５元；統一企

業（００２２０）升１﹒３２％，報８﹒４６元；康師傅控股（００３２２）跌１﹒７８％，報

１１﹒０４元；蒙牛乳業（０２３１９）升０﹒５１％，報２９﹒３５元。

另外，預料內地於國慶節肉食需求加劇，目前內地已經累計釋放三萬豬肉儲備，令豬肉價格

穩定，豬肉股今日同樣回吐，雨潤食品（０１０６８）跌２﹒１３％，報０﹒９２元；惠生國際

（０１３４０）跌２﹒４４％，報０﹒１２元；大成食品（０３９９９）跌２﹒２２％，報

０﹒４４元；萬洲國際（００２８８）尾市反彈升１﹒０１％，報７﹒０２元；糧肉食

（０１６１０）跟升１﹒７２％，報２﹒３６元。

百威亞太（０１８７６）今日於聯交所首掛上市，收報２８﹒２元，比招股價２７元高出或

４﹒４４％，涉資７３﹒３２億元。



＊內地電訊推月費股價漲，中石油發現油田股價揚＊



中國聯通集團表示，即日起至５Ｇ套餐正式上市前，預約５Ｇ套餐可享折扣優惠。中資電訊

股上揚，中國電信（００７２８）升０﹒８５％，報３﹒５７元；中國聯通（００７６２）升

１﹒５９％，報８﹒３２元；中國移動（００９４１）漲１﹒３３％，報６４﹒８５元。另外，

小米集團（０１８１０）升１﹒１５％，報８﹒８元；中興通訊（００７６３）跌０﹒４８％，

報２０﹒８元。

中石油（００８５７）於鄂爾多斯盆地長７生油層勘探獲得重大發現，新增探明地質儲量

１﹒７７％，報４﹒０３元；中石化（００３８６）升１﹒３％，報４﹒６６元；中海油

（００８８３）無升跌，報１１﹒９６元。另外，中石化煉化（０２３８６）升１﹒０３％，報

４﹒９２元；ＩＤＧ能源投資（００６５０）升９﹒５２％，報１﹒１５元。

早前華潤置地（０１１０９）宣布，公司已進駐６１座城市，旗下擁有１１６個在管商業項

目，擁有１０個在營項目、２０個籌備項目，總體量約２７３萬平方米。內房股普遍造好，華潤

置地升１﹒７％，報３２﹒８５元；中海外（００６８８）升０﹒４１％，報２４﹒６５元；融

創中國（０１９１８）升０﹒８％，報３１﹒５元；碧桂園（０２００７）升０﹒６１％，報

９﹒９３元；萬科企業（０２２０２）升０﹒５５％，報２７﹒３元；中國恆大（０３３３３）

升１﹒３３％，報１６﹒７元。（ｕｌ）

