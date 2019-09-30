《每周華語－黃溢華》再談電影工業：創意、科技、資金、回報

《每周華語》明日（１日）新中國國慶７０年假期，內地長假；而本地下周一（７日）又有

另一假日、重陽節。中國電影工業潛質很大，市場、觀眾、種類甚多、廣泛，２０１８╱

２０１９年正好在調整期，政策也有變動。９月３日至１０月１３日，特區舉辦了「中國內地電

影展２０１９」活動，首映《音樂家》是中國作曲家冼星海的故事，《黃河大合唱》乃他的名作

之一。是次影展有接近卅部內地影片在港參影，有助我們了解內地市場。



１９４２年１１月２６日首映的《北非諜影》，製作成本乃當時１００萬美元多些，於美國

放映的票房接近４００萬美元。１９４３年１月２３日公映，正是二次大戰期間，首映一周之前

，盟軍攻入了北非，與隆美爾非洲兵團對陣。《北非諜影》成為經典電影中的經典！１９４４年

，《北非諜影》於奧斯卡拿到最佳影片、最佳導演及最佳改編劇本獎。《北非諜影》男女主角堪

富利．保加及英格烈．褒曼當然名成利就。電影主題曲「Ａｓ Ｔｉｍｅ Ｇｏｅｓ Ｂｙ」

（Ｈｅｒｍａｎ Ｈｕｐｆｅｌｄ ，１９３１）也再一次出現，自始後，此曲評價極高，而《

北非諜影》一片近８０年衍生了極多商機，相關創作的新曲甚而片中的鋼琴於２０１２年拍賣價

６０萬美元。整個電影由華納兄弟拍攝。取景不在戰爭中的北非（摩洛哥城），Ｆｒｅｎｃｈ

Ｍｏｒｏｃｃｏ，而是在加州的小城進行的。２００７年，美公布史上最偉大電影「１０１部

」，《北非諜影》奪冠。筆者認為，即使不是「奪冠」，此片入十大也極合理。《北非諜影》劇

本早於１９３８年有草稿，以一年生產幾百套電影的美國，此片１９４２╱１９４３年大賣，有

點兒意外，但也說明「風險大，回報高」的電影投資法則。此片的成功，不在科技！而在演員、

導演、劇本、音樂有「天時、地利、人和」的絕佳配搭，因而１９４２╱１９４３年票房大賣，

且內容以愛情為主軸之外，也有德國、法國、盟國的元素，甚為巧妙的配合。大成本製作，不一

定可大賣全球。１９４２年的１００萬美元不是小數目，但不只票房有４００萬美元，今天此片

仍在不同渠道有觀眾收看，真的是「長賣長有」，「１００萬」美元的投資，累積回報驚人，而

《北非諜影》亦衍生了甚高的內在價值，為文化及創作者╱演員帶來了意想不到的光榮！經典中

的經典要很多因素配合，不是靠市場推廣便真有此地位。經得起接近８０年的考驗，《北非諜影

》確可穩坐十大名片之內。



二次大戰衍生了很多歷史及相關書籍。其中英國記者╱作者Ｃｏｒｎｅｌｉｎｓ Ｒｙａｎ

的《二戰三步曲》：《登陸諾曼第》（Ｔｈｅ Ｌｏｎｇｅｓｔ Ｄａｙ）、《奪橋遺恨》（Ａ

Ｂｒｉｄｇｅ Ｔｏｏ Ｆａｒ）及《最後決戰》（Ｔｈｅ Ｌａｓｔ Ｂａｔｔｌｅ）亦成

為經典。其中「Ｔｈｅ Ｌｏｎｇｅｓｔ Ｄａｙ」於１９６２年首先拍成二戰名片（港譯「碧

血長天」），１９７７年，《奪橋遺恨》拍成另一戰爭片，亦見大賣。１９４４年已見納粹德國

很快敗陣，美盟軍希望更快打入╱打近柏林，更快結束戰事。可惜盟軍補給力有限，未能全面為

英美兩軍補給。英軍提出空降荷蘭拿下一系列大橋：成功者可更快拿下魯爾工業區及由敵後打入

柏林機會存在。因而空降之規模極大。最後，美國巴頓讓路，盟軍全力集中補給以此空降出擊！

可惜最重要的一條橋未及由德軍手上奪取，因而有「奪橋遺恨」！因為有大片土地，失去此橋，

盟軍也不可能真正接近敵人之重要地區。空降行動使親英美之波蘭兵團損失慘重。此兵團正是與

英空降師「Ｒｅｄ Ｄｅｖｉｌｓ」一起空降，而此片由多位著名男演員主演，評價甚高。

１９７０╱１９８０年代，戰爭片多，但有大製作的不太多。當時並無太多科技配合，因而用真

軍備拍攝，今天已不太可能了。美日二戰太平洋多次對陣、決戰，１９７６年的《中途島戰役》

（Ｂａｔｔｌｅ Ｏｆ Ｍｉｄｗａｙ Ｉｓｌａｎｄ）又是另一大製作，大賣的電影。



１９８７年，科幻片、半人半機器的電影「Ｒｏｂｏｃｏｐ」全球公映亦甚為成功。「Ｃｏ

ｐ」乃美國人用語，即「警察」也。影片內容以未來可能全由機器人來做「警察」。一次意外，

科學家把受重傷的警察改為「半人、半機器」的無敵警察，而他有內在的「指令」，由大企業控

制！未來世界，不用由政府的警察去維持城市治安，全由企業負責行得通？可以嗎？「Ｒｏｂｏ

ｃｏｐ」雖然由電腦╱軟件控制，但「人性」本善之下，主角終於戰勝了不合理╱不道德的「指

令」，成為有人性、有公義的城市保衞者，真正維持治安。「Ｒｏｂｏｃｏｐ」衍生了不少商品

，香港也有企業生產「Ｒｏｂｏｃｏｐ」的「Ａｃｔｉｏｎ Ｆｉｇｕｒｅｓ」，可見商機無限

。



劇本創新當然大有市場。１９９２年的「Ｂａｓｉｃ Ｉｎｓｔｉｎｃｔ」劇本有突破，男

女主角演活了警員及心理學家的人性，不用科技，但劇本有創意，配合了男女演員的演技，本片

也成為經典之一。其中Ｓｈａｒｏｎ Ｓｔｏｎｅ被警員問口供的數分鐘，她的「身體語言」已

成為經典，警員也是人，有人的「本能」。警察片多的是，「Ｒｏｂｏｃｏｐ」及「Ｂａｓｉｃ

Ｉｎｓｔｉｎｃｔ」不只是電影，影片內容也有其現實的一面。



吳宇森大導走入了美國大影圈，他在美國的首部作品，《奪面雙雄》（Ｆａｃｅ Ｏｆｆ）

把中國科幻「易容術」加入了電影劇情，巧妙地使飾演警員與毒犯的兩位大演員「反向」發展演

技，本片也是佳作，亦乃香港的光榮也。１９９７年的作品，廿年多了。



各國各地的電影工業受制很多因素。歷史、文化、政策、科技、資金、消費甚而宗教及國家

政策。但有一點可以肯定：創意及政策開放程度左右電影工業的發展。能否百花齊放？又要看更

多內外因素及機遇。例如１９７６年有《中途島戰役》，今年１１月也有新的《中途島戰役》，

多了科技配合，又有新的史料，相信同一故事，必有不同的演譯角度！電影乃「萬花筒」！對嗎

？《資深市場人士 黃溢華》

