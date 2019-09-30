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即市新聞

30/09/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》拼博工作投入玩樂，泰國清邁悠然之旅

　　《地產人眼》人才向來是公司裡最寶貴的資產，公司成立ＭＩＴＡ　Ｃｌｕｂ的目的，就是
讓業績出眾的精英同事得到表彰和獎勵，會員除了有各項額外獎賞外，公司亦本著Ｗｏｒｋ
Ｈａｒｄ　Ｐｌａｙ　Ｈａｒｄ的精神，每年舉辦「悠然之旅」，每次都會嚴選旅行地點，並精
心安排各項食住行程，讓同事們盡情享樂，以慰勞他們一年以來的拼博和努力。
　
　　上星期，筆者剛從今年的悠然之旅回來，是次旅行目的地為泰國清邁及清萊，清邁是泰國第
二大城市，又有「泰北玫瑰」之美譽，是近年港人旅遊消閒的熱門地點，是次清邁悠然之旅，同
事們不但盡享佳餚美食，更參觀了神聖莊嚴、雪白無瑕的靈光寺，當然少不了港人最愛的泰式
ＳＰＡ，是次四日三夜的清邁悠然之旅，每位同事都盡興而回，回味無窮。
　
　　地產代理是一門充滿競爭的行業，每天與同行競爭之餘，同事們之間亦存在著競爭關係，每
年能進入ＭＩＴＡ　Ｃｌｕｂ的精英雖有所不同，但多是熟悉的面孔，這些精英們長年鬥心滿滿
，渾身充滿正能量，亦以能進入ＭＩＴＡ　Ｃｌｕｂ為榮；筆者向來認為競爭其實是一股推動力
，而且亦可以把競爭化為合作，讓生意做大做強，ＭＩＴＡ　Ｃｌｕｂ的會員，全是公司裡的精
英分子，他們業績驕人，促成生意的能力自然勝人一籌，公司每年舉行旅行的目的，除了讓同事
們暫時放下工作，身心放鬆盡情玩樂之餘，亦希望各位精英在旅行當中，彼此加深了解，一起凝
聚向心力，日後在工、商、舖三個專業範疇中，就更容易互相合作，以他人之長補個人之短，促
成更多生意，所以公司會繼續舉辦更多活動，加強同事們的凝聚力，讓他們的業績更上層樓。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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