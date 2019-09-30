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即市新聞

30/09/2019 15:12

《價值美股－阮靜瑤》投資未來的美股ＥＴＦ

　　《價值美股》如果你在１９９７年在亞馬遜（ＡＭＺＮ）ＩＰＯ時買入其股份並持有至今，
你便能賺取一千多倍的回報。看到這裏，讀者可能就會想罵：又一篇事後孔明文章！１９９７年
大家都知道科技會進步得很快，但誰會押中了亞馬遜？科網公司倒閉的一大堆，這直通車通往地
獄機率還比較大。退一步說，即使買中了亞馬遜，看著股價翻了一倍又一倍，誰又能堅持不沽貨
獲利？
　
　　即使是亞馬遜或微軟（ＭＳＦＴ）等科網巨頭，若不持續創新，也無法長期保持地位穩固，
而仍未進入成熟期的科技公司，更是倒閉率奇高，因其在盈利能力還未扎實之時，便要投入巨大
的成本在研發及拓展新產品或市場。若自問不是高科技產業的專家，或不是選股的能手，還是降
低回報期望，分散風險比較實際。月供或分注買入ＥＴＦ，是最合適散戶「投資未來」的方式。
進行這樣的操作，公司倒閉的風險就會分散，股票不會因個別公司倒閉而變廢紙（除非ＥＴＦ所
有持股公司同時倒閉），令投資者更安心長線持有。
　
　　廣受投資者歡迎，主要投資大市值科網企業的ＥＴＦ包括ＸＬＫ、ＶＧＴ、ＩＹＷ等，其
ＡＵＭ（Ａｓｓｅｔ　Ｕｎｄｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）都在２００億（美元．下同）以上
。但筆者想提及一隻ＡＵＭ較小﹙２５﹒７億元﹚的ＥＴＦ──ＦＴＥＣ，它持股高達３２２隻
，而年費率卻是更低廉０﹒０８％，今年累計升幅達３１％，也算是不俗的成績。
　
　　若想投資特定科技主題ＥＴＦ，美股市場亦有雲計算主題的ＳＫＹＹ﹙ＡＵＭ：２２億元﹚
、ＣＬＯＵ﹙ＡＵＭ：４﹒７億元﹚；人工智能機械人主題的ＢＯＴＺ﹙ＡＵＭ：１４﹒２億元
﹚、ＲＯＢＯ﹙ＡＵＭ：１２﹒２億元﹚；金融科技主題的ＦＩＮＸ﹙ＡＵＭ：４﹒１億元﹚、
ＩＰＡＹ﹙ＡＵＭ：７﹒４９億元﹚。這些主題ＥＴＦ較ＸＬＫ、ＶＧＴ、ＶＧＴ等主流科網
ＥＴＦ，持有更大比例規模較小的新興企業，而相對年費率也會較高，介乎０﹒６％至
０﹒９５％不等。
　
　　最後，筆者還是要提提大家，面臨貿易戰和經濟衰退風險，若全球資金風險胃納收縮，科網
股通常會面臨較大沽壓。與其急著進場，倒不如多花時間做功課，仔細閱讀不同ＥＴＦ的投資方
式和持股結構，多留意行業相關資訊，才能建立足夠信心長線持有優質的投資產品。　
《茂宸證券經紀業務部助理副總裁　阮靜瑤》

（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

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