《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市委常委會昨日（２９日）下午舉行
會議，審議通過《關於加快虹橋商務區建設打造國際開放樞紐的實施方案》，指出要對標國際最
高標準、最好水平，全面提升開發建設品質，加快建設國際化中央商務區和國際貿易中心新平台
。加強統籌協調，著力在國際、開放、樞紐三方面做足做好文章。堅持品質為先，聚焦發展總部
經濟、平台經濟、數字經濟、會展經濟，全力打造城市發展新增長極。
30/09/2019 08:32
【駐滬專電】上海常委會通過加快虹橋商務區建設的實施方案
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市委常委會昨日（２９日）下午舉行
會議，審議通過《關於加快虹橋商務區建設打造國際開放樞紐的實施方案》，指出要對標國際最
高標準、最好水平，全面提升開發建設品質，加快建設國際化中央商務區和國際貿易中心新平台
。加強統籌協調，著力在國際、開放、樞紐三方面做足做好文章。堅持品質為先，聚焦發展總部
經濟、平台經濟、數字經濟、會展經濟，全力打造城市發展新增長極。
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