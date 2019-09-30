【科創板】傳音控股董事長回應被華為起訴：相信法律有公正回復

《經濟通通訊社３０日專訊》針對報道稱傳音控股（滬：６８８０３６）因著作權權屬、侵
權糾紛被華為起訴，索賠２０００萬元人民幣，傳音控股董事長朱兆江表示，相信法律會有公正
回復。
傳音控股雖然國內名氣不及華為小米，但手機出貨量已位列全球第四，２０１８年手機出貨
量高達１﹒２４億台，因其佔據著非洲手機市場的半壁江山，故也被稱為非洲之王。
傳音控股今日在科創板上市，目前漲７２％。（ｃａ）
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