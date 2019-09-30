《經濟通通訊社３０日專訊》隨著國際指數逐步納入Ａ股，海外機構投資者對了解中國市場
的需求不斷上升。服務於匯豐銀行美國證券中國業務發展部的安淑美表示，國際指數納入Ａ股、
科創板橫空出世，這都讓外資機構密切關注。
尤其是在科創板開板之後，外資通過ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ進入中國的興趣提升。目前很多
海外機構投資者在等待ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ制度正式稿出爐。整體來說，很多美國的投資者都
對中國市場有興趣、有熱情。他們認為，這是一個大到絕不能忽視的市場，他們已經決定將中國
市場納入其投資決策。（ｃａ）
30/09/2019 15:39
【Ａ股外援】匯豐：外資通過ＱＦＩＩ與ＲＱＦＩＩ入中國興趣提升
《經濟通通訊社３０日專訊》隨著國際指數逐步納入Ａ股，海外機構投資者對了解中國市場
的需求不斷上升。服務於匯豐銀行美國證券中國業務發展部的安淑美表示，國際指數納入Ａ股、
科創板橫空出世，這都讓外資機構密切關注。
尤其是在科創板開板之後，外資通過ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ進入中國的興趣提升。目前很多
海外機構投資者在等待ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ制度正式稿出爐。整體來說，很多美國的投資者都
對中國市場有興趣、有熱情。他們認為，這是一個大到絕不能忽視的市場，他們已經決定將中國
市場納入其投資決策。（ｃａ）
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