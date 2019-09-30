《經濟通通訊社３０日專訊》正在巴西里約熱內盧舉行的里約搖滾音樂節期間，提供無線網
絡服務的巴西電信運營商Ｏｉ利用中國華為公司提供的手機，進行了５Ｇ相關技術測試。這是該
公司首次在單日人流量近１０萬的場合進行這項技術的測試。
里約搖滾音樂節９月２７日開幕，持續到１０月６日。Ｏｉ公司運營部主任萊昂納多．恩里
克介紹稱，公司將在音樂節期間對５Ｇ相關技術進行測試，包括使用華為手機在社交媒體發視頻
和圖片，以及在５Ｇ環境下進行遊戲體驗。（ｃａ）
30/09/2019 15:58
【華為動向】華為助力巴西電信運營商，音樂節期間測試５Ｇ技術
《經濟通通訊社３０日專訊》正在巴西里約熱內盧舉行的里約搖滾音樂節期間，提供無線網
絡服務的巴西電信運營商Ｏｉ利用中國華為公司提供的手機，進行了５Ｇ相關技術測試。這是該
公司首次在單日人流量近１０萬的場合進行這項技術的測試。
里約搖滾音樂節９月２７日開幕，持續到１０月６日。Ｏｉ公司運營部主任萊昂納多．恩里
克介紹稱，公司將在音樂節期間對５Ｇ相關技術進行測試，包括使用華為手機在社交媒體發視頻
和圖片，以及在５Ｇ環境下進行遊戲體驗。（ｃａ）
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