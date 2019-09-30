【華為動向】華為助力巴西電信運營商，音樂節期間測試５Ｇ技術

《經濟通通訊社３０日專訊》正在巴西里約熱內盧舉行的里約搖滾音樂節期間，提供無線網

絡服務的巴西電信運營商Ｏｉ利用中國華為公司提供的手機，進行了５Ｇ相關技術測試。這是該

公司首次在單日人流量近１０萬的場合進行這項技術的測試。

里約搖滾音樂節９月２７日開幕，持續到１０月６日。Ｏｉ公司運營部主任萊昂納多．恩里

克介紹稱，公司將在音樂節期間對５Ｇ相關技術進行測試，包括使用華為手機在社交媒體發視頻

和圖片，以及在５Ｇ環境下進行遊戲體驗。（ｃａ）

