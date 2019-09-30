【京城近觀】大興機場投運成新景點，緊密連接京津冀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》扎哈．哈迪德的遺作、鳳凰展翅、新世紀

七大奇跡、北京新地標－－北京大興國際機場前幾天正式投入運作了。

很多大城市都有不止一座機場，東京有成田和羽田機場，上海有浦東和虹橋機場，北京終於

趕上上海，成為中國內地真正意義上的第２個雙機場城市。

大興機場有多大？總佔地４﹒１萬畝，７０萬平米總建築，有６萬多根圓形鋼管組接，總長

度５００公里。走進大興機場中，會覺得這裡充滿了設計感，非常壯觀。整個航站樓中心頂部的

巨大六邊形天窗形成一個大光屏，每條頂部會延伸出一條天窗，延展到各個花瓣的末梢。

大興機場航站樓隨處可見充滿設計感的扎哈曲線的震撼身影，曲線、永恆的流動。扎哈．哈

迪德５４歲獲得了建築界諾貝爾獎普利茲克獎，並成為該獎項的首位女性獲獎者和最年輕的獲獎

者。６０歲獲得了英國建築最高獎斯特靈獎。在世界各地，她眾多的作品已經成為當地的地標性

建築。不幸的是２０１６年扎哈已去世，大興機場就是她的遺作之一。在北京的扎哈的作品還有

銀河ＳＯＨＯ、望京ＳＯＨＯ。



＊雙到達、雙出發層在同一航站樓＊



大興機場地面共４層，國際港澳台出發和到達，國內港澳台出發和到達。同在一個大樓內就

能做到。這也是跟首都機場最不同的地方，首都機場的第二和第三航站樓的距離非常遠，坐擺渡

車至少要１０分鐘，大興機場就在同一個航站樓內，沒有走錯航站樓的問題。趕飛機或者在航站

樓轉機，在別的機場可能會跑得氣喘吁吁，走得肝腸寸斷，在大興機場，８分鐘就能從安檢口到

達最遠的登機口。

新機場最特別的地方，叫做觀景區。在其他機場的觀景區等於抽煙區，而大興機場的觀景區

則是親友送別層，隔著巨大的玻璃幕牆，下方是國際出發區域，站在觀景區送別的人能遙遠的看

著親友過安檢、辦手續，以及上飛機，送別到最後一刻。



＊北京多了一個新景點＊



大興機場投入運作後，北京不止多了一個新機場，還多了一個新景點、新的網紅打卡地，除

了可以３６０度無死角拍照，還可以逛街吃飯，讓網友大喊：這是商場裡的機場！

十一想去旅遊，沒錢買機票？大興機場一日遊可以約起來了。怕只怕人氣太火爆，把大興機

場擠得跟十一的故宮和長城一樣，人山人海水洩不通。在大興機場開通後，小記來到機場，不少

附近的居民拖家帶口來遊玩，老人小孩拍照、網紅拍硬照做直播的絡繹不絕，麥當勞要排隊，星

巴克也要排隊。

大興機場有甚麼美食？一日遊的拍攝技巧又是甚麼呢？機場共３００多家商舖，９０多家餐

飲店，有北京人熟悉的全聚德、小吊梨湯、局氣、老舍茶館等北京菜，也有金鼎軒、外婆家，南

小館，西貝等傳統中餐，還有喜茶，瑞幸咖啡，滿記甜品等網紅品牌。商舖入住機場前需要簽訂

同城同價承諾書，與城內商舖統一，再也不用擔心機場吃飯買東西貴。居民把機場當成商場逛，

好玩又涼快。聽說星巴克要在機場裡面開十家。也就是說，在機場跟朋友見面，最好不要約星巴

克，哪一家星巴克還真的不好找。



＊京津冀協調發展一體化更緊密＊



大興機場的配套交通也是一個很大亮點。地面交通擁堵向來是首都機場的一大頑疾，大興機

場同時擁有新的地鐵線和開通了京雄鐵軌。新地鐵線從１０號線草橋１９分鐘就能到大興機場，

但是換乘通道很長，換乘需時約１０分鐘，從市中心至大興機場，約１﹒５小時。

新機場與河北省的廊坊市以及下轄的固安縣永清縣實際上更近，大興機場也被划作新的河北

自貿區的片區。大興機場的選址除了平衡北京南北城發展差距，也寄託將京津冀協調發展一體化

更緊密的願景。

大興機場的轉場方案顯示，２０２５年大興機場要實現旅客吞吐量７２００萬人次的目標，

而首都機場旅客吞吐量要降至８２００萬人次，以減輕負荷。東航、南航、國航作為國內市場份

額最高的三大航空公司，國航、海航等公司將留守首都機場，東航、南航將轉場至大興機場。交

通運輸部部長李小鵬指出，未來北京兩個機場將形成協調發展適度競爭的格局。

