【數據解讀】華泰宏觀：ＰＭＩ小幅回升符合預期，經濟動能有修復

《經濟通通訊社３０日專訊》華泰宏觀認為，９月官方採製造業ＰＭＩ相比上月回升０﹒３

個百分點至４９﹒８％，經濟動能有邊際改善，符合此前對經濟秋季旺季來臨、數據或迎來修復

的判斷。

華泰宏觀認為，ＰＭＩ下半年較難突破６月４９﹒４％的低位，目前正逐漸進入二階導的切

換，後續是否能持續修復取決於下游需求，從ＰＰＩ走勢來看，四季度末ＰＰＩ才會在翹尾因素

的影響下有所反彈，庫存周期或在此帶動下從築底狀態逐漸進入補庫存。（ｃａ）

