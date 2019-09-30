【聚焦數據】９月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒４三連升，勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》９月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒４，較８月上升１個百

分點，連續三個月回升，為２０１８年３月以來最高，好過市場預期的５０﹒２，顯示製造業景

氣度持續改善。

財新ＰＭＩ走勢與官方ＰＭＩ一致，國家統計局剛公布的９月製造業ＰＭＩ為４９﹒８％，

比上月回升０﹒３個百分點，亦好過市場預期的４９﹒５％。

９月財新ＰＭＩ的改善，主要源於新訂單指數和產出指數的明顯回升。財新智庫莫尼塔研究

董事長、首席經濟學家鍾正生表示，９月中國經濟景氣度繼續呈改善跡象，主要得益於內需的潛

在增強，而中美貿易衝突對於出口、生產成本及企業家信心仍有明顯衝擊。近期中央政策強調形

成強大國內市場的發展方向，基建項目的加快落實、產業升級的更積極推進、減稅降費紅利的釋

放，有望對沖外需疲軟的影響，緩和中國經濟的下行壓力。



＊９月新訂單指數和產出指數的明顯回升＊



財新９月新訂單指數創１８個月新高，其中新出口訂單指數雖有反彈，但仍處於收縮區間，

顯示需求增加主要由內需帶動。廠商普遍反映，中美貿易爭端持續繼續拖累出口銷售。新訂單總

量上升帶動廠商擴大生產，產出指數錄得２０１８年９月以來最高增速。

生產增加並未帶動就業回升，９月就業指數與上月持平，仍保持在略微收縮的水平。廠商對

增加採購持審慎態度，採購庫存指數升至擴張區間，但增幅微小。

９月受匯率波動導致原料漲價的影響，平均投入成本重現上升，投入價格指數為２０１８年

１２月以來新高。受此影響，出廠價格指數回升，但仍處於收縮區間，受訪廠商稱，市場競爭激

烈，定價能力受到牽制。

９月中國製造業界對未來１２個月生產前景樂觀度略高於８月，仍處於歷史低點。業界對中

美貿易談判後續結果和整體市況相對低迷表示憂慮。（ｃａ）

