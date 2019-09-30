《融天納地－溫天納》科創板與港交所之爭悄然而至

《融天納地》隨著內地科創板的登場及Ａ股ＩＰＯ核准率大幅上升，已有多家掛牌公司改變

主意，不再赴港上市。某程度上，這種現象意味著「三＋Ｈ」機制已經形同虛設，存在的意義大

幅減弱。特別是在內地科創板開通後，展現出不可抵擋的吸引力，與港交所對上市資源的爭奪呈

現出日趨激烈的趨勢。目前，在科創板上市的最大優勢就是政策扶持和流動性較佳。此外，科創

板的估值也比港股高一些，這意味著在內地科創板上市有望募集更多資金。



港股備受冷落有著主觀及客觀原因，自「三＋Ｈ」模式簽訂以來，環球出現科技戰及貿易爭

端，內地經濟增長趨勢也處於整固狀態，各方面因素都影響了內地企業財務表現，這些影響對於

部分科技企業而言屬一個大挑戰。過去一段時候，企業境內及境外融資均受到很大壓力，公司在

解決壓力之際，沒有時間和精力去從事境外上市。從監管角度去看，目前並非最佳境外上市時機

。故此，不排除會有企業拖延上市的情況。



雖然有部分優質新三板公司轉到科創板，顯示出港股主板與科創板之間有競爭關係，但這兩

個板塊始終是兩個不同板塊，相互補充，沒有矛盾，互相並不衝突。參考市場數據，因為不同原

因，確實今年香港新股融資額明顯下降。參考市場數據，今年截至９月３０日，香港將會有９８

家新股融資大約１２４８億港元。兩個數字均較２０１８年同期大幅下降（分別下調３８％與

４９％），去年同期有１５８家新股融資２４２７億港元。按內地媒體報告，來自內地企業的新

股為香港新股巿場貢獻達６成多（６５％）的融資金額，約為８１６億港元，但融資總量較去年

同期２３０８億港元大跌６５％。



今年內地成功推出滬倫通和科創板，以及Ａ股被納入更多國際成分指數，均為資本市場帶來

更多元化，並加強與其他環球資本市場的連接。另一方面，隨著香港繼續尋求國際企業來港上市

，並在香港市場提供更多亞太區的投資產品，將能夠吸引中國內地高市值、高融資需求，以及對

發展國際市場擁有抱負的新經濟企業繼續使用香港的融資平臺。數據亦顯示，香港新股市場中，

今年來自新加坡、馬來西亞、美國、泰國、和比利時的１４家新股合共融資約３８０億港元，比

２０１８年同期２３億港元（１８家）急速上升１６倍。



無可否仍，中國是全球第二大經濟體，也是一個巨大的新興市場。不少大型企業、龍頭企業

及獨角獸企業仍在高速發展，一個單一證券市場並不足夠完全滿足這些企業的多元化多層次業務

需求與龐大融資計劃。從長遠角度看，Ａ股及港股多層次資本市場若能緊密合作，將互補優勢及

機遇，才能共同扶持內地優質企業健康成長之道。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

