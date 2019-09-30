《匯市一周－徐惠芳》美元指數升幅放緩，英脫歐進程停滯

《匯市一周》展望本周，重要數據包括：德國９月失業率及就業數據、德國９月ＣＰＩ、澳

洲１０月央行利率決議、歐元區９月核心ＣＰＩ、美國９月ＩＳＭ製造業指數、美國９月失業率

及非農就業人數變化，英國「脫歐」進程仍是市場焦點。另外，中國將於周二（１日）起展開國

慶長假期。



周一（３０日）重要經濟數據包括：德國９月失業率（季調後）、德國９月失業人數變化、

德國９月ＣＰＩ年率初值及９月ＣＰＩ調和指數年率初值。歐洲央行執委勞滕施萊格發表講話。



紐西蘭公布，８月營建許可結果為０﹒８％，前值－１﹒３％；９月ＡＮＺ商業前景指數為

－１﹒８，前值為－０﹒５，是２００８╱０９財政年度以來最低水平，市場投資意欲和利潤預

期雙雙跌至低迷水平；澳洲公布９月ＴＤ通脹年率為１﹒５％，前值為１﹒７％；８月私營企業

貸款年率為２﹒９％，前值為３﹒１％；澳洲數據表現參差，市場預期澳洲央行將在明天的貨幣

利率會議下調２５個基點。商品貨幣經濟前景不明朗，澳元及紐元趨勢往下，澳元上方阻力

０﹒６８１０、０﹒６８８０，紐元上方阻力０﹒６５２０、０﹒６６２０。



＊避險貨幣被推高＊



美中貿易戰局勢仍然緊張，導致投資者對全球經濟增長前景的憂慮日益加劇，在這種陰霾下

，市場對資產的流動性一直在逐步增加，同時國際貿易談判沒有出現好轉亦可能進一步令避險情

緒升溫，傳統避險貨幣美元、瑞郎及黃金等有望持續被推高。



英鎊經歷上周全線走高後，投資者對英國及歐元區整體經濟表現仍感到擔憂，本周初段明顯

有回落跡象。英國「脫歐」協商進展緩慢，令市場對英國首相約翰遜的不信任度上升，同時對無

協議「脫歐」的預期亦有所增加，歐元及英鎊承壓下滑。歐盟認為，英國「脫歐」談判陷入停滯

，１０月達成協議的可能性很小，即使可以避免無協議「脫歐」，英國央行亦很可能需要降息以

作調節。投資者等待英國議會採取下一步措施，以打破「脫歐」僵局。



上周五（２７日）美國公布８月核心個人消費支出物價指數年率為１﹒８％，與預期一致，

前值為１﹒７％；８月耐用品訂單月率初值為０﹒２％，預期為－１﹒２％，前值為２﹒０％；

美國經濟數據造好，刺激美匯指數維持９９﹒００水平的高位整理。



ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲１０月減息２５個基點至１﹒５０％至１﹒７５％的機會為

４４﹒９％，維持目前利率的機會為５５﹒１％；１２月減息２５個基點至１﹒５０％至

１﹒７５％的機會為４８﹒８％，減息５０個基點的機會為１７﹒２％，維持目前利率的機會為

３４﹒０％。展望周五（４日）美國公布９月失業率及９月非農就業人數變化。



《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

