《金石為開－黃威》美元再上高位，金價重回多空爭持

《金石為開》美國眾議院彈劾總統特朗普的消息對上周市場造成了不小衝擊。不過在白宮公

布特朗普與烏克蘭總統的通話細節之後，市場情緒迅速穩定下來，導致金價大幅回撤。而美國經

濟數據好於預期及美聯儲鷹派聲音增加則推動美元走高，進一步對黃金施壓。金價在上周初短暫

衝高後急挫，隨後持續承壓，全周累計下跌１﹒３％。



眾議院議長佩洛西因烏克蘭總統通電風波一事，宣布將對特朗普展開正式彈劾調查，一度引

發市場恐慌。白宮周三（２５日）發布了特朗普與烏克蘭總統通話細節，官方記錄顯示特朗普曾

要求烏克蘭總統配合他的私人律師和司法部長調查政治對手拜登。民主黨指責特朗普謀求烏克蘭

的協助來抹黑拜登，且與司法部串謀。但共和黨認為特朗普並沒有與烏克蘭有交換條件，其指控

缺乏根據。預計眾議院將於今年年底就彈劾特朗普進行投票，以民主黨的多數席位考慮，彈劾提

案通過的幾率較大。不過即便如此，在共和黨主導的參議院獲得２╱３贊成票的機會微乎其微，

因而此事對特朗普的實質影響有限，對市場的利空作用亦不大。這顯然令黃金多頭感到失望，金

價在短暫上衝後迅速下挫，回到１５００美元附近。



另一邊廂，上周美元的強勢進一步對黃金形成壓力。歐洲方面，歐央行執委會鷹派成員勞滕

施萊格出人意料地辭職，令歐洲行目前僅剩下一位鷹派成員，加強了市場對進一步寬鬆的預期。

而美聯儲方面，一向鴿派的票委，芝加哥聯儲主席埃文斯則認為無需再降息，因為最近兩次降息

足以使通脹率升至美聯儲的２％目標之上。美聯儲副主席克拉里達也表示，通脹預期與物價穩定

相符，通脹率接近美聯儲２％的目標，言下之意即暗示當前並無降息的逼切性。美元兌歐元的強

勢令美匯指數站穩９９關口，創下年內收盤新高。



ＣＦＴＣ顯示最近三周投資者在趁低買入黃金，投機性淨多倉已升至年內新高的３１﹒２４

萬張。惟目前金價表現較為糾結，彈劾事件過後，黃金重新回到多空爭持的局面。日線ＲＳＩ仍

於５０附近徘徊，ＭＡＣＤ未能形成有效金叉。保歷加通道中軌得而復失，整體呈輕微下行趨勢

。預計金價短線會於月中的震盪區間再度展開整理。



本周重點關注美國９月ＩＳＭ製造業指數及非農報告。《六福金融分析師 黃威》

