《陶冬天下－陶冬》意大利低息賣債券，民主黨高調彈總統

《陶冬天下》眾議院啟動了對總統特朗普的彈劾程序，這是上周發生的最大事件，加之特朗

普聲稱考慮對中國企業在美上市設置障礙，Ｓ＆Ｐ５００未能延續早段的升勢，科技股更承受獨

角獸公司延緩上市的衝擊而下挫。經過一輪獲利回吐之後，債券牛再次揚威，美國十年期國債利

率下挫到１﹒６３％。英格蘭銀行一名最鷹派的決策者指出，無論如何脫歐，英國都需要考慮降

息，英鎊因此走出一個月來最大的單日跌幅。德國經濟陷入經濟衰退，市場預期ＥＣＢ在新行長

引領下強勢ＱＥ，歐元弱勢。美元走強，黃金跌破１５００關口。



意大利政府成功發行７５億歐元國債，受到熱捧。十年期國債利率０﹒８８％，五年期更僅

為０﹒２６％，發債成本之低，在該國歷史上絕無僅有。一個債務負擔極其沉重、缺乏財政自律

、並無印鈔主導權、經濟發展乏善可陳、政局不穩定的國度，居然能以如此的價格出售債券，從

風險與估值角度看令人驚訝。之前奧地利政府以零利率發行１００年債券，亦令人嘆為觀止。為

甚麼會發生這樣的事情？因為歐洲央行大力擴張貨幣政策，銀行卻無法將資金在實體經濟中消化

，放在央行超額準備金被徵收負利率，於是銀行情願以極低利率甚至零利率置放資金於債券市場

。換言之，這是ＥＣＢ一再推出的ＱＥ政策惹的禍。目前大量歐洲國債出現了風險與回報之間的

不對稱，而且一旦通脹形勢逆轉可能造成重大的帳面損失，但是只要貨幣當局一意孤行，債券市

場的價格信號失真只會愈演愈烈，為短期增長而做的貨幣政策可能帶來中期的系統性金融風險。



美國眾議院上周啟動了對特朗普總統的彈劾程序。民主黨以２３５席位佔據眾議院多數席位

，估計彈劾案在該院通過機會較大。但是共和黨在參議院的１００席中佔有５３席，目前所公開

的證據下筆者看不到大批共和黨議員叛變支持彈劾特朗普，此案在參議院取得三分之二支持的可

能性極低，所以特朗普因彈劾而下台幾乎沒有可能。此時貿然推出彈劾程序對於民主黨是雙刃劍

，美國選民未必對通烏門如此反感，搞不好民主黨被認為不務正業而在選舉中受到懲罰，這是眾

議院民主黨領袖佩洛西之前一直反對彈劾總統的原因。儘管特朗普自己也明白彈劾成功的機會不

大，不過他的精力、情緒有可能遭到彈劾程序的牽制，被迫收縮戰線，避免過度乖張。筆者相信

彈劾案加大了近期太平洋兩岸達成暫時性貿易協議的機會。



本周數據焦點，是美國９月非農就業，預計１３５Ｋ（今年３個月平均增長值１４７Ｋ），

時薪增長３﹒２％。中國慶祝建國七十周年。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

