《日入而息》差估署樓價指數連跌三月，陳德霖退休離情依依

《今天重點》﹡差估署樓價指數連跌三月，８月指數按月跌１﹒３７％

﹡９月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒４三連升，勝預期

﹡騰訊擬購挪威遊戲開發商Ｆｕｎｃｏｍ股份

﹡陳德霖：任期最後一天，心情不捨但期盼退休生活

﹡百威亞太首掛高收逾４％，下月１５日將納入恆生綜合指數



《即日市況》﹡港股低開高收２６０９２點升１３７點，成交７３３億元



《深滬股市》﹡國慶長假前夕疲軟，滬指收跌０﹒９％全月升０﹒７％



《美元匯價》﹡區內經濟不景氣，料歐元持續受壓；歐元最新報１﹒０９０７╱０９，日圓

最新報１０７﹒９２╱９３



《公司業績》﹡ＡＥＯＮ信貸（００９００）中期少賺１７﹒７％至１﹒９億元，派息

２２仙

﹡ＩＳＰ（０８４８７）年度虧轉盈１０﹒２萬坡元，不派息

﹡中國節能海東青（０２２２８）中期虧損擴大至９８２﹒２萬人民幣，不派

息



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）傳洽逾７００億銀團貸款助收購

﹡快餐帝國（０１８４３）今起招股，入場費約３０３０元

﹡國際永勝（０８４４１）今招股發行２億股，入場費約３９３９元

﹡綠新親水膠體（０１０８４）今早招股，入場費約３５１５元；綠新親水膠

體冀毛利率可維持現水平，貿易戰影響不大

﹡德視佳（０１８４６）發行逾７９３３萬股，入場費近８８８９元

﹡百威亞太（０１８７６）未來仍具發展機遇，對本港前景感樂觀；將於下月

１５日收市後納入恆生綜合指數

﹡大自然家居（０２０８３）租廣東物業作廠房，年租逾２３３萬元人民幣

﹡中梁控股（０２７７２）再發行１億美元優先票據

﹡希慎（０００１４）領展（００８２３）等商場業主研助租戶紓困

﹡交銀香港全新「數碼服務區」中環正式投入服務

﹡成實教育（０１５６５）獲股東增持３００萬股份

﹡東陽光藥（０１５５８）降尿酸藥物苯溴馬隆片通過藥監局一致性評價

﹡香港資源控股（０２８８２）今早停牌以待刊發內幕消息

﹡康宏（０１０１９）康宏ＭＰＦ綜合指數按月升１﹒４３％，９月投資氣氛

改善

﹡盛龍錦秀（０８４８１）行政總裁盛英上周二增持９９９萬股

﹡復宏漢霖（０２６９６）冀３年內有６款藥物上市

﹡新維國際（０８０８６）擬與公關媒體公司合作，推廣產品銷售

﹡融太集團（１１７２）為附屬最多１﹒５億元循環貸款提供擔保

﹡世紀聯合（０１９５９）看好內地汽車市場發展，冀藉收購擴大網絡

﹡永旺（００９８４）違反《產品環保責任條例》，被判處罰款１２００元

﹡中國能源建設（０３９９６）旗下公司簽訂老撾光伏項目ＥＰＣ合同

﹡周黑鴨（０１４５８）執行董事郝立曉辭任

﹡桐成控股（０１６１１）獲控股股東融資，最高總額為４﹒７１億元

﹡復星醫藥（０２９１６）擬增持復銳醫療科技，涉資３﹒９億元

﹡昆侖國際金融（０６８７７）擬該名為ＣＬＳＡ Ｐｒｅｍｉｕｍ

﹡富通科技（００４６５）以３５２﹒４萬元向關連方收購軟件知識產權

﹡中國置業投資（００７３６）委王林博為執行董事，明天起生效



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）３３７調查對公司經營影響非常有限

﹡大悅城地產（００２０７）投得濟南土地使用權涉３１﹒４億元人民幣

﹡中國機械工程（０１８２９）簽哈薩克斯坦煤礦項目，涉５﹒９７億美元

﹡瑞港集團（００３５７）折讓逾８％配售２億股Ｈ股予基金

﹡華能新能源（００９５８）將於１２月２０日前拆除雲台山風電場

﹡光大銀行（０６８１８）行長葛海蛟因工作調整辭任，即日生效

﹡五龍電動車（００７２９）出售電池業務之買賣協議失效，或以重組方案精

簡業務



《神州民企》﹡高鵬礦業（０２２１２）斥６２００萬元人民幣購有色金屬加工商七成股權



《中國要聞》﹡９月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒４三連升，勝預期

﹡中國官方９月製造業ＰＭＩ回升至４９﹒８％略好預期

﹡商務部表示首八月服貿總額同比增３％，貿易逆差減小

﹡統計局表示９月製造業景氣較上月改善，生產需求均擴張

﹡習近平出席向人民英雄敬獻花籃儀式

﹡金融委表示加快構建銀行資本補充長效機制，擴大開放

﹡運營商５Ｇ腳步加快：中國聯通正式開啟５Ｇ套餐預約

﹡易居表示庫存壓力驅使９月百城購地增速曲線下行

﹡募資持續回暖，上周房地產信託規模大增６８％

﹡中核集團牽頭簽訂中企在歐洲最大核能工程項目合同

﹡商務部表示年底前組織確定第二批步行街試點

﹡國務院免去銀保監副主席王兆星職務

﹡教育部等部門支持線上教育產業發展

﹡人行行長易綱會見古巴駐華大使拉米雷斯

﹡傳音控股董事長回應被華為起訴：相信法律有公正回復

﹡優刻得通過上市申請，快將成為Ａ股首家同股不同權公司

﹡證大Ｐ２Ｐ平台爆雷，掌門人戴志康被捕惟百億未收回

﹡人行今不開展逆回購操作，本周淨回籠２００億元；人行例會分析：加大力

度逆周期調節，增關於物價表述

﹡美眾議院委員會向國務院索取烏克蘭文件兼傳召官員作證

﹡格力電器股權競購前夕，董明珠聯手格力高管成立公司

﹡ＴＣＬ集團表示美３３７調查內容不屬於公司經營範圍

﹡中國外交部表示中美關係脫勾恐將引發金融市場動盪

﹡中國財政部劃轉１９﹒７億交行股份予社保基金會

﹡潘功勝稱跨境資本流動宏觀審慎管理框架初步形成

﹡中證監同意四家公司科創板ＩＰＯ註冊

﹡阿里正式控股網易考拉相關公司，丁磊等人撤出

﹡ＰａｙＰａｌ收購國付寶股權獲批，正式進入中國市場



《其他消息》﹡政府表示國慶日升旗儀式不設公眾觀禮區；政府今個財政年度首５個月錄得

４２０億元赤字

﹡林鄭率領國慶觀禮團到北京，南早主編譚衛兒亦獲邀

﹡陳德霖稱９７樓巿泡沫爆破屬痛苦經驗，盼不會重演；任期最後一天，心情

不捨但期盼退休生活；金融防禦工作需在風平浪靜時及早預備

﹡差估署租金指數按月升１﹒６２％，連升六個月；差估署樓價指數連跌三月

，８月指數按月跌１﹒３７％

﹡金管局表示８月新申請按揭個案按月減少２６﹒５％；８月份外匯基金總資

產按月增加２５３億元；８月港元存款減１﹒６％，但９月首三周回升

﹡陳茂波今天與中央財金官員會面，討論金融市場等最新發展

﹡深股通額度全日流走２﹒３億，陸股通淨流出６﹒３億；滬股通額度全日用

１﹒３５億元，單月淨流入創新高

﹡匯豐表示外資通過ＱＦＩＩ與ＲＱＦＩＩ入中國興趣提升

﹡澳門牌主酒店黃金周房價跌穿２０００元，僅永利澳門提前全數爆滿

﹡中原十大屋苑周末錄１２宗成交，按周跌１４﹒３％；中原地產料第四季樓

價指數或跌５％，全年僅微升

﹡利嘉閣回應差估署數字，料９月樓價持續下跌最多２％

﹡仲量聯行料樓價年底前回落最多５％



《修例風暴》﹡王宗堯據報被上門拘捕，疑涉七一立法會附近示威活動

﹡民陣十一遊行集會上訴遭駁回

﹡何韻詩在台北被潑漆，統一促進黨成員被捕

﹡李國能稱市民應該和平理性去討論問題和追求訴求

﹡國泰回應逾三十人被解僱降職：嚴格遵守僱傭合約條款

﹡陳德霖對近日社會事件感痛心，冀暴力行為盡快結束

﹡港島區昨天示威衝突共４８人送院 其中１人傷勢嚴重

﹡港鐵強烈譴責昨天示威者持續破壞車站及設施的行為

﹡張國鈞憂連儂牆，礙區選公正性

﹡港島區遊行爆發激烈衝突，警水炮車驅散拘逾百人

﹡空勤工會促回應政治解僱，國泰指沒有任何妥協的餘地

﹡警方接報指明天情況非常危險，籲勿進入有危險地方

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