《匯市縱橫－蕭啟洪》純粹理性批判

《匯市縱橫》在這世局中，保持頭腦清醒，不斷思考，才不會被各種資訊所淹沒。再次強調

，筆者並非哲學專家，不過近日看到一個談哲學節目，引起不少思考。康德用三本重要著作詮釋

他的「超驗哲學」，起首則是《純粹理性批判》。「沒有內涵的思想空的」沒有自己感觀經驗的

思想，只是一種空想。「沒有概念的直觀是盲目的。」在思考或觀察不論哲學、道德、美善或社

會問題之先，康德提倡人應先問一個最根源的問題，究竟人能認知甚麼？才能繼續知道人認知的

極限。康體概括了「十二範疇」闡述人普遍適用的各項能力。「人貴自知，自知者明。」在這追

求溝通的世代中，或許前提該問各方有否溝通及聆聽的能力？接受意見的氣量？改變的勇氣？若

是沒有，又何談溝通？「自己說出口了，所以對方一定會了解的想法，是一種傲慢、是發話者的

自我滿足，以及聽者的自以為是。基於許許多多的原因，把話說出口後，不見得代表雙方一定能

理解。」在中美貿易戰中，中國則先走一步，釋出善意，後續的溝通才能繼續建立。



中美在９月中各自宣布暫緩部分關稅措施後，９月２７日，特朗普稱中美貿易協議可能較想

像中更快達成，並揚言中國正盡力向他示好，正在進行很多對話，中國正在從美國購買大量農產

品，包括牛肉和豬肉。中美下月將在華盛頓舉行高級別經貿磋商。為在貿談前釋善意，中方已表

明支持企業，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，並將豁免加徵關稅。有關中國恢復

採購美國農產品的消息不斷，中國海關數據顯示，中國８月進口了１６８萬噸美國大豆，按月增

８４％。另有消息指，有中國企業向美國豬肉出口商詢價，採購量待定，或１０萬噸左右。彭博

社報道，下月中美經貿磋商期間，中國可能會增購１００萬至２００萬噸美國大豆。



另一方面，特朗普國內面對彈劾的壓力極須翻身以扭轉民望下跌的趨勢。觀乎他手上可打的

牌不多，只有中美貿易談判、朝鮮半島和平進程及積極向美聯儲減息施壓等。因此搞死了貿易談

判並不是特朗普樂見的，中美貿易將稍現曙光。



＊本周策略＊



英鎊：前周建議候高於１﹒２５２０沽出英鎊已於１﹒２３２０平倉，獲利２００點子。



歐元：早前建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元已成交，更新目標為１﹒０８５０，止蝕

１﹒１０５０。



黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

