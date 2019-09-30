《股壇解碼－戴名》眾議院不可為而為；小米（１８１０）劍走偏鋒

《股壇解碼》佩洛西在眾議院通過對彈劾特朗普的調查，消息一出即時讓美國股市暴跌，但

跌勢並沒有持續多天，反映市場覺得特朗普面對彈劾的機會不大。民主黨雖然在眾議院佔大多數

，但要成功彈劾特朗普並不容易，首先是現階段的調查取得實質證據，然後是眾議院投票獲大多

數通過，最後是在參議院獲２╱３的票數通過才能成功將特朗普彈劾下台，在共和黨佔多數的參

議院要獲得２╱３票數可以說是不可能，所以佩洛西的決定背後肯定有其他目的，投資者要留意

美國政局在未來兩個月的發展。

上周末媒體報道特朗普考慮透過行政手段讓中資股在美國退市，這剛好印證了本文上星期提

到共和黨參議員起草了一份名為公平法案（Ｅｑｕｉｔａｂｌｅ Ａｃｔ）的消息，假如該法案

一旦獲得通過，中概股將無可避免退市潮，同一時間美國的美中經濟與安全審查委員會

（ＵＳＣＣ）已經鎖定了１５６家在美國上市的中國公司名單（包括１１家國企），相信不久將

有所公報。上周五受消息拖累，集中大部分中概股的納斯達克指數大跌，跌幅遠比道指和標指大

，但美國整體經濟條件並沒有明顯轉差，維持標指短期目標位在３０５０點的位置。



＊堅定不移＊



儘管約翰遜在議會裏多次碰壁，仍然無阻他堅持英國如期「脫歐」，雖然離「脫歐」的死線

愈來愈近，「脫歐」方案亦茫無頭緒，但可以肯定的是英國在強硬脫歐派的帶領下，加上歐盟的

寸步不讓，英國如期「脫歐」可以說是全無懸念，由於並無一個妥善的「脫歐」方案，相信英國

「脫歐」會對金融市場造成一定的衝擊，投資者要密切留意事態發展。



＊靜觀其變＊



國慶在即，國內金融市場普遍平靜，市況牛皮，市場期待中央在國慶假期有沒有利好消息公

布，但參考過去多年的紀錄，一般都是偏淡的多，投資者不宜過分樂觀。



＊曙光初現＊



上周恆生指數是愈走愈弱的走勢，自前周跌穿２６５００點的牛證重貨區後，大市普遍沽壓

不大，恆指亦穩守２６０００點附近。牛證街貨已經所餘無幾，大盤的沽售壓力減輕，相信反彈

時刻即將來臨，加上熊證街貨甚多，預期這次反彈將會是大幅度急升的格局，投資者應趁反彈沽

出手上股票，維持反彈目標２７５００點。



＊股票簡評＊



小米集團（０１８１０）主要從事研發和銷售智能手機，各行各業的生活消費產品。集團提

供一系列自主或與生態鏈企業共同開發的硬件產品，包括智能手機、智能電視、手提電腦、人工

智能音箱和智能路由器等等。小米集團同時亦提供互聯網內容服務、娛樂和金融服務等等。集團

從業務上性質可以定性為硬件生產商，絕對不能當作科技股來看。與其他內容供應商比較，小米

集團欠缺自己擁有的ＩＰ，供應的內容主要來自其他內容供應商如愛奇藝和騰訊，這些都存在不

確定性。

小米集團一直標榜產品高性價比，但近期公布的ＭＩＸ Ａｌｐｈａ卻一反集團以往的市場

策略，轉走高端路線，由於每款手機的研發投入不少，小米集團新旗艦機ＭＩＸ Ａｌｐｈａ的

成敗將直接影響日後業績表現。首先ＭＩＸ Ａｌｐｈａ標榜的環繞屏設計，簡單說就是屏幕從

前面延伸至機背，屏佔比高達１８０％，外觀可以說是十分吸引，但實用性則存疑，首先是背面

顯示屏是給誰看的，其次是ＭＩＸ Ａｌｐｈａ不知有沒有機套，兩面顯示屏的設計應該很平滑

，拿在手上可能會容易脫手。小米集團在晶片上競爭不過蘋果和華為，在攝像頭上除了競爭不過

三星和華為外，還勝不了ＯＰＰＯ。

ＭＩＸ Ａｌｐｈａ的售價可謂驚人，１９９９９元的售價實在不是一般人願意付出，相信

ＭＩＸ Ａｌｐｈａ的買家必定是小米集團的忠實粉絲。在科技要求不斷創新的今天，產品走向

高端是必然的事，可惜從ＭＩＸ Ａｌｐｈａ身上看到的只有噱頭，個人對小米集團能否透過

ＭＩＸ Ａｌｐｈａ勝出漂亮的一仗抱負面態度。在盈利能力沒有顯著改善的情況下，投資者現

價不宜買入，靜待股價回落到５﹒５元附近再作部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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