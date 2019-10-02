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即市新聞

02/10/2019 07:46

《日出而作》美製造業逾十年低，道指瀉３４３點，澳門賭收遜預期

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６５７３．０４　跌　３４３．７９點╱１．２８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９４０．２５　跌　　３６．４９點╱１．２３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９０８．６８　跌　　９０．６５點╱１．１３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３６０．３２　跌　　４７．８９點╱０．６５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２６３．８３　跌　１６４．２５點╱１．３２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５９７．６３　跌　　８０．１５點╱１．４１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０７．７７，歐元兌美元１．０９３４

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