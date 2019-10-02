《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５７３．０４ 跌 ３４３．７９點╱１．２８％
標普５００ ２９４０．２５ 跌 ３６．４９點╱１．２３％
納斯達克 ７９０８．６８ 跌 ９０．６５點╱１．１３％
倫敦富時１００ ７３６０．３２ 跌 ４７．８９點╱０．６５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６３．８３ 跌 １６４．２５點╱１．３２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９７．６３ 跌 ８０．１５點╱１．４１％
﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０７．７７，歐元兌美元１．０９３４
02/10/2019 07:46
《日出而作》美製造業逾十年低，道指瀉３４３點，澳門賭收遜預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５７３．０４ 跌 ３４３．７９點╱１．２８％
標普５００ ２９４０．２５ 跌 ３６．４９點╱１．２３％
納斯達克 ７９０８．６８ 跌 ９０．６５點╱１．１３％
倫敦富時１００ ７３６０．３２ 跌 ４７．８９點╱０．６５％
法蘭克福ＤＡＸ １２２６３．８３ 跌 １６４．２５點╱１．３２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５９７．６３ 跌 ８０．１５點╱１．４１％
﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０７．７７，歐元兌美元１．０９３４
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