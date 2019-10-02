《運籌帷幄－梁業豪》港股跌勢開始喘定

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬顯著向淡。本周一（３０日）港股於低位喜見獲得支持，不跌反升。其後美國政府否

認有關於美國上市的中國股票的傳言，加上蘋果新產品銷情理想，美股表現偏穩。然而，港股仍

只於橫行區內反覆上落，等待突破。樂觀點看，大市的跌勢已經喘定，反映出淡友大戶已經收歛

了攻勢。但內地股市於下周二（８日）才回復交易，究竟港股於缺乏中資大戶的買盤支持下，能

否於本周末前正式轉跌為升，實未可料。

從另一個角度來看，港股如欲於本周末前揚升，便須靠外資大戶的買盤推動了。換言之，美

股應會是帶領港股往上突破的最大動力來源，只怕美股本身的沽壓未散。至於港股反過來帶領美

股上升，依筆者看，機會不大。事實上，港股本身目前有其已困擾投資者數個月的因素，且情況

沒有跡象於短期內可獲得改善。本欄認為，好友大戶會於未來三個交易日內嘗試將港股托穩於現

水平或略高的水平，待下周二後才根據淡友大戶的進攻意欲，決定是否發動較大規模的攻勢。投

資者應集中參考的，為指數期貨日線圖上各主要技術分析指標的變化。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

